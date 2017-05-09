Dr. Yanmaz’dan "Engelliler Haftası" Mesajı

Van İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Engelliler Haftası" nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Van İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Engelliler Haftası" nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Dr. Ergün Yanmaz, yayınladığı mesajda, engelli vatandaşların bir kez daha hatırlanması, sorunlarının daha yakından dile getirilerek, toplumun dikkatinin çekilmesi ve çözüm yollarının bulunması açısından önemli haftalardan biri olduğunu belirtti. Dr. Yanmaz, "Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi engelli olarak tanımlanmaktadır. Engelliliğin nedenleri araştırıldığında, büyük çoğunluğunun önlenebilir nedenler olduğu görülmektedir. Genetik etkenler, akraba evliliği, gebelik sırasında yaşanan sorunlar (hastalıklar, ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalmak, alkol ve madde kullanımı, beslenme bozuklukları) gibi nedenler tümü önlenebilir süreçlerdir. Doğum sonrasında kazalar, insan eliyle bilerek ya da kaza sonucu oluşan psikososyal travmalar, doğal felaketler engelliliğe yol açmaktadır. Engelliliğin bir yazgı olmadığı, geliştirilecek sosyal politikalar ve her alanda korucu-önleyici uygulamaları içeren düzenlemelerle önleneceği kesindir. Engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları anlama ve onlara hayatı kolaylaştırma adına tüm toplumumuzu empatiye davet ediyor, Engelliler Haftası münasebeti engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşama sevincinin arttırılması umuduyla tüm engellilerin Engelliler Haftası kutlar, sağlıklı günler dilerim" dedi.