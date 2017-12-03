Dram mutluluğa dönüştü

Samsun’un Terme ilçesinde otizmli çocukları olan bir ailenin yaşadığı drama Terme Belediyesi müdahale ederek, aile ve çocuk için sağlıklı bir yaşam ortamı sağladı.

Samsun’un Terme ilçesinde vatandaşların ihbarı ile bir eve giden Terme Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı ekipler bir aile dramı ile karşılaştı. Bir anne ve biri otizmli üç küçük çocuğun yaşadığı evin çöp eve dönüştüğünü gören Terme Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı ekipler olaya hemen müdahale ettiler.

Duruma müdahale eden Terme Belediyesi ekipleri ilk olarak evde yüzde 90 otizm engeli olan 10 yaşındaki çocuğun bir eğitim kurumda eğitim almasını sağladı. Daha sonra evi baştan aşağıya temizleyen belediye ekipleri yeni mobilyalar ile birlikte çocuklar ve annenin yaşaya bileceği daha sağlıklı bir ortam yarattı. Ayrıca annenin de psikolojik destek alması için gerekli kurumlar ile irtibata geçen ekipler, bu konuda da adımlar attı. Belediye ekipleri tamamen yeniledikleri evi dün aileye teslim etti. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde baştan aşığı değişen ev 10 yaşındaki yüzde 90 otizmli çocuğun ve ailesinin yeni yuvası oldu. Evlerine yeniden yerleşen aile evlerinin yeni halini görünce gözyaşlarını tutamadı.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul Terme Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Umarım bu dokunuş bu ailenin hayatını ömür boyu değiştirir. Bu gibi müdahale ettiğimiz evlerin sayısı çok fakat bu gerçekten bir dramdı. Bundan sonra bu gibi durumlarla karşılaşmamayı umut ediyoruz. Karşılaştığımız zamanda her türlü desteği vermeye hazırız. Bize bu aile yaptığımız desteklerde bizleri yalnız bırakmayan Terme esnafına da çok teşekkür ediyorum "diye konuştu. Feride İÇKİLLİ

Evlerine yeniden yerleşen aile evlerinin yeni halini görünce gözyaşlarını tutamadı.