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‘Drone’lar Artık Binalardaki Isı Kayıplarını Da Ölecek

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‘Drone’lar Artık Binalardaki Isı Kayıplarını Da Ölecek
Hayatımızda her gün daha fazla yer alan insansız hava araçları droneler, binalardaki ısı kaybını ölçecek.

Hayatımızda her gün daha fazla yer alan insansız hava araçları droneler, binalardaki ısı kaybını ölçecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik - Elektronik Mühendisliği öğrencileri Burak Çiçeksoy, Hakan Kayan, Oğuzhan Ulucan, "Drone ile Isı Kaçağı Kontrolü" çalışmasında drone ile termal kamerayı birleştirdi ve geliştirdikleri yazılımla binalardaki ısı kaybını ortaya çıkardı. TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek alan öğrenciler, enerji kaybının kontrolüne yenilikçi bir çözüm bulmayı amaçlıyor.

Maddi zararları kullanıcıya aktaracak

Genç girişimciler, özellikle bina cephelerinde ve çatılarda oluşan ısı kayıplarını ölçecek, ısı kaybının oranı ve sebep olduğu maddi zararları kullanıcıya aktaracak. Bu sayede kullanıcın tasarruf etmesini sağlanacak ve günden güne önemi artan enerji kaybı konusunda kullanıcılar bilgilendirilecek.

Çalışmaları hakkında bilgi veren İEÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Hakan Kayan, drone'u kendilerinin ürettiklerini belirterek, "Enerji israfı, günümüzün en büyük problemlerinden birini oluşturuyor. Bu sorun ekonomik olarak halkımızın cebini yakıyor. Isı kaybı oranı çatılarda yüzde 25 iken, binaların cephelerinde bu oran yüzde 35'e kadar çıkıyor. Özellikle yüksek binalardaki ısı yalıtımı kontrollerinin yapılması oldukça zor. Araştırmamızda, doğal gaz ile ısınan 120 metrekare bir ev iyi yalıtılmamışsa, yıllık olarak ev sahibine yaklaşık bin 200 TL'yi aşan maddi kayıp oluşturuyor" dedi.

'Drone, termal kamera ve yazılım bir arada'

Kayan, bu alandaki eksikliği gidermeyi, ölçümleri hızlı ve güvenli şekilde yapmayı amaçladıklarını, projede yenilikçi bir bakış açısı olarak drone kullandıklarını aktardı. Özellikle yüksek binaların çatılarına rahatlıkla ve hızlı bir şekilde ulaşabildiklerini kaydeden Kayan, "Drone'a takılıtermal kamera ile aldığımız görüntüleri geliştirdiğimiz yazılımla inceleyip ısı kaçaklarını belirliyoruz. Görüntüler bilgisayarda işlendikten sonra kullanıcıya ısı kaybı olan yerleri gösteriyoruz ve ısı kaybı yüzünden yaşayabileceği ekonomik zararların bilgisi sayısal olarak verebiliyoruz" diye konuştu.

‘Drone’lar Artık Binalardaki Isı Kayıplarını Da Ölecek

‘Drone’lar Artık Binalardaki Isı Kayıplarını Da Ölecek

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