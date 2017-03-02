  • BIST 89.320
  • Altın 146,907
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 14 °C

Dsi 21. Bölge Müdürlüğü İki Proje İçin Sözleşme İmzaladı

» »
Dsi 21. Bölge Müdürlüğü İki Proje İçin Sözleşme İmzaladı
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firmalar arasında idare binası proje yapımı ve regülatör tesislerinin bakımı ve onarımı için sözleşme imzalandı.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firmalar arasında idare binası proje yapımı ve regülatör tesislerinin bakımı ve onarımı için sözleşme imzalandı.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "DSİ 21.Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında "DSİ 21. Bölge Laboratuvar ve 211. Şube İdare Binası Proje Yapımı" işi sözleşmesi imzalandı. Mevcut binaların deprem performans değerlendirmesi sonucunda can güvenliği hedef performans seviyesi ile göçme öncesi performans düzeyini sağlamadığından; mevcut DSİ 21. Bölge ve 211. Şube Müdürlüğü tesislerinin içine inşa edilecek olan ve prestij binası olarak düşünülen binalara ait; projelerin, hesapların ve ihale dokümanlarının yürürlükteki teknik ve idari tüzük, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak hazırlanmasını sağlayacaktır. 150 gün süreli olan işin maliyeti 143 bin 300 TL'dir. Ayrıca, yüklenici firma ile imzalanan bakım onarım işi ile Aydın il sınırlarında bulunan regülatör tesislerinin bakım onarımı amaçlanmaktadır. 210 gün süreli iş 1 milyon 20 bin 970 TL maliye sahiptir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milas’ta ‘Hoşgeldin Bebek’ Projesi 1 Yılını Doldurdu01 Mart 2017 Çarşamba 20:08
  • Sobayı Tinerle Yakmak İsterken Yanan Genç Hayatını Kaybetti01 Mart 2017 Çarşamba 19:58
  • Cumhurbaşkanı Tekirdağ’a Geliyor01 Mart 2017 Çarşamba 19:48
  • Başkan Eşkinat Tekirdağ Smmm Odasında Muhasebeciler Haftası Kutlamalarına Katıldı01 Mart 2017 Çarşamba 19:48
  • Yyü’de “Günümüz İslam Gençliği” Semineri01 Mart 2017 Çarşamba 19:28
  • Özel Olimpiyatlar Türkiye Marmaris’te01 Mart 2017 Çarşamba 19:13
  • Sahte Altın Sikke Sattıkları İddiasıyla Yakalanan 4 Kişi Serbest Bırakıldı01 Mart 2017 Çarşamba 19:03
  • Bozüyük’te Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 18:58
  • Çorum’da Pankartlı Evlilik Teklifi01 Mart 2017 Çarşamba 18:58
  • Başkan Albayrak Yeni Hizmet Binası İnşaatında İnceleme Yaptı01 Mart 2017 Çarşamba 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti