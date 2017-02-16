Dsp’nin 2010 Yılı Adayı Referanduma ‘Evet’ İçin Yollara Düştü

16 Nisan'da yapılacak olan "yeni anayasa ve Başkanlık Sistemi" referandumuna destek vermek için yollara düşerek Türkiye'yi gezmeye başlayan 2010 yılı DSP...

16 Nisan'da yapılacak olan "yeni anayasa ve Başkanlık Sistemi" referandumuna destek vermek için yollara düşerek Türkiye'yi gezmeye başlayan 2010 yılı DSP genel başkan adayı Erol Özavcı, referanduma Türkçe ve Kürtçe verdiği mesaj ile "evet" oyu verilmesini istedi.

Evli ve dört çocuk babası Erol Özavcı'nın, referanduma destek için çıktığı Türkiye turunda 36. durağı Afyonkarahisar oldu. Referanduma "evet" için yaklaşık 1 ay önce Kocaeli'den yola çıkan Özavcı, geldiği Afyonkarahisar'da yolculuğu ile ilgili gazetecileri açıklamalarda bulundu. Aslen Vanlı olduğunu ifade eden Özavcı, gittiği yerlerde referandumda neden "evet" denilmesi gerektiğini vatandaşlara anlattığını söyleyerek, "2010 yılında Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Genel Başkan adayıydım. Referanduma "evet" demek için Türkiye'yi karış karış geziyorum. Dava devlet, vatan ve millet davası. Bu siyasi bir dava değildir. Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi seviyorsak "evet" dememiz gerekir. Artık kokuşmuş anayasanın değişmesini istiyoruz. İnsanlara zorla bir şeyler yaptırmanın manası yoktur, dayatmanın bir anlamı yoktur. Halk kendi anayasasını kendisi seçmelidir ve kendisi yapmalıdır. O yüzden ben de bu davaya, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza olan sevgimizden dolayı Türkiye turuna çıkmış durumdayım. Bugün Cumhurbaşkanımız ülkemizin başımda olmasaydı inanın halimiz Suriye'den, Mısır'dan, Irak'tan farklı olmazdı. Cumhurbaşkanımızın bize Allah'ın bir lütfu, bir gerçek liderdir. Zira bir liderde olması gereken tüm vasıflar onda mevcut olduğu için ben de Türkiye yolundayım. Bir Kürt kardeşinizi olarak ben evet diyorum, siz de evet diyin" şeklinde konuştu.

Özavcı, referandumda "evet" denilmesi konusunda Türkçe ve Kürtçe olarak mesaj da verdi.