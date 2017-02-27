Dtso’nun Akreditasyon Belgesi Yenilendi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) akreditasyon belgesi yenilendi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) akreditasyon belgesi yenilendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Merkez Binasında düzenlenen 12. Dönem Sertifika törenine, 4. kez sertifikasını yenilenmeye hak kazanan DTSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Meclis Başkanı Ertan Taşlı ve Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ katıldı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın sertifikasını TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Halim Mete verdi.