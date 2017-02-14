Dü “Tarımsal Atıklardan Enerji Üretimi” Projesini Hayata Geçirdi

Yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalara önem ve öncelik veren Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Tarımsal Atıklardan Enerji Üretimi" projesi hayata geçirildi.

Yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalara önem ve öncelik veren Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Tarımsal Atıklardan Enerji Üretimi" projesi hayata geçirildi. Üretim ünitesinin açılışı Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, dekanlar, dekan yardımcıları ve enstitü müdürlerinin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Yrd. Doç. Dr. Remzi Ekinci, DÜ olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji konusunda farkındalık oluşturma, tarımsal üretim anızlarından biokütle elde edilerek ekonomiye kazandırmak, katma değeri yüksek çevre dostu hibrit yakıtlar elde etmek amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Ekinci, proje kapsamında bölgemizde üretimi oldukça fazla olan pamuk ve mısır bitkilerinin anızlarından elde edilen pellet-briket üretimi gerçekleştirileceğini ayrıca pellet ve briket ürünlerinde farklı malzemeler ile kalori değeri yüksek hibrit yakıt ürünleri elde etmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılacağını söyledi.

Rektör Gül ve beraberindekiler ulusal enerji üretiminde yenilenebilir enerji payının artması ve bu yolla enerji açığımızın azalmasına, katkıda bulunulması amaçlanan ve ürünleri tüm özel/kamu sektörlerinin hizmetine sunulmaya hazır durumda olan tesisleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.