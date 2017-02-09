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Dubai Ve Suudi Arabistan’ın En Ünlü Bloggerlarına Osmanlı Usülu Ağırlama

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Dubai Ve Suudi Arabistan’ın En Ünlü Bloggerlarına Osmanlı Usülu Ağırlama
Dubai ve Suudi Arabistan'ın sosyal medyada en ünlü 22 bloggerı İstanbul'da Osmanlı lezzetleri ile ağırlandı.

Dubai ve Suudi Arabistan'ın sosyal medyada en ünlü 22 bloggerı İstanbul'da Osmanlı lezzetleri ile ağırlandı. Bloggerlara Türk kahvesi, Osmanlı macunu ve şerbeti tattırılarak Sema gösterisi izletildi.

Dubai ve Suudi Arabistan'ın sosyal medyada en ünlü 22 bloggerı İstanbul Kapalıçarşı'da ağırlandı. Toplamda 10 milyonun üzerinde takipçisi olan bloggerlar, çarşı hakkında bilgi alarak, sosyal medyadaki takipçileri için fotoğraf ve video paylaştı. Bloggerlara Türk kahvesi, Osmanlı macunu ve şerbeti ikram edilerek Sema gösterisi izletildi. Bloggerlar sema gösteri izlerken telefonlarına sarılarak bu anı takipçileriyle paylaştı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu'nun düzenlediği etkinlik ile küresel alanda Türk kültürünün tanıtılması amaçlanıyor.

Bloggerlardan Futaim AlFalasi ikinci ülkesinin Türkiye olduğunu belirterek, "Benim ikinci ülkem Türkiye ve her geldiğimde gözümde biraz daha güzelleşiyor. Muazzam bir yer muheteşem bir tarihi var. Her şeyden önce filmlerde gördüm. Kapalıçarşı ürün çeşidi olarak muazzam bir yer. Ayrıca ambiansını çok beğeniyorum. Kötü konuşmak söz konusu değil çok etkilenıyorum. Türkiye geleneklerini temsil ediyor zaten bunlar, ben türk kahvesi içmiyorum ancak şerbet ve sahlep çok lezzetli" dedi.

"Kapalıçarşı'da hem huzur var hemde hareketli ve kalabalık"

Blogger Moayad AlThaqafi ise Türkiye'nin, özellikle Körfez ülkeleri halkı tarafından çok sevilen bir ülke olduğunu dile getirerek "Zaten tarihinden bahsedemiyorum bile muazzam bir tarihi var. Turist olarak şunu söyleyebilirim Haliç'liler olarak biz çok seviyoruz Türkiye'yi. Ayasofyayı çok beğendim daha öncesinde de gezmiştim. Olağanüstü bir tarihi ve hikayesi var. Tarihi eserler bakımından Türkiye inanılmaz rağbet gören bir ülke. Özellikle Kapalıçarşı'ya girdiğiniz zaman tarihin kokusunu alabiliyorsunuz. Modern olan İstanbul'un görümünden tamamen farklı bir yer o yüzden farklı bir ambians yaşabiliyorsunuz burada. Kapalıçarşı'da hem huzur var hemde hareketli ve kalabalık" şeklinde duygularını paylaştı.

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