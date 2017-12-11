Dudak Dolgunlaştırmada Bilinmesi Gerekenler

Dermatoloji Uzm. Dr. Gökhan Gökler dudak dolgunlaştırmayla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Dermatoloji Uzm. Dr. Gökhan Gökler dudak dolgunlaştırmayla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Gökler, "İşlemden önce hastanın tam olarak ne istediği doktorla hasta arasında tartışılmalıdır. Zira herkesin dudağının alabileceği şeklin sınırları vardır. O yüzden hastaların beklentilerini buna göre ayarlamaları gereklidir" dedi.

Dermatoloji Uzm. Dr. Gökhan Gökler, dudak dolgunlaştırmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Dudak dolgunlaştırmanın daha çekici, daha dolgun dudaklar elde edilmesine verilen isim olduğunu belirten Gökler, "Günümüzde dudak dolgunlaştırmada kullanılan en yaygın yöntem dermal dolgu maddeleriyle yapılan uygulamalardır. Dudak içine ve çevresine uygulanabilen çok sayıda dermal dolgu maddesi üretilmişse de günümüzde güvenilirlikleri tüm otoriteler tarafından kabul yegane madde hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleridir. Dermal dolgu üreten çeşitli firmalar dudağın kıvamını taklit edebilecek viskozite ve elastikiyette çeşitli ürünler piyasaya sürmüşlerdir. Hyalüronik asit molekülü yüksek derecede su tutma kapasitesine sahiptir. Bu da bir taraftan dudağın hacmin arttırıp kontürleri belirginleştirirken diğer taraftan da dudağın nemlenmesini sağlar" dedi.

"İşlemden önce hastanın tam olarak ne istediği doktorla hasta arasında tartışılmalıdır" diyen Gökler, "Zira herkesin dudağının alabileceği şeklin sınırları vardır. O yüzden hastaların beklentilerini buna göre ayarlamaları gereklidir. Genç bayanlar daha çok küçük ya da vurgusu zayıf ya da asimetrik dudakları daha belirgin ve seksi biçime sokmak isterken, orta yaşlı grup daha çok dudakta yaşla birlikte ortaya çıkan hacim kaybı, kırışıklık, dudak köşelerinin aşağıya dönmesi ve dudak konturlarının silikleşmesi, gibi şikayetler için dudak dolgunlaştırma işlemine başvururlar" şeklinde konuştu.

"Hastanın ihtiyacına ve tercihlerine göre gerçekleştirilir"

Uzm. Dr. Gökhan Gökler şunları söyledi: "Uygulama genellikle lokal anestezik kremlerin dudağa uygulanmasıyla başlar. Bununla birazdan yapılacak dolgu enjeksiyonunun konforlu ve minimal ağrıyla gerçekleşmesi sağlanır. Yine dudak uygulamalarında kullanılan iğneler yerine son yıllarda kullanıma giren mikrokanülllerle yapılan uygulamalarla ağrı ve işlem sonrası morluklar azaltılabilmekte ve daha homojen bir dolgu uygulaması sağlanabilmektedir. İşlem genellikle 20 dakika kadar sürer. İşlem boyunca dudağın hacminin arttırılması, alt ve üst dudakların dışa çevrilerek daha çekici kılınması, dudak sınırlarının belirginleştirilmesi, dudak köşelerinin yükseltilmesi gibi işlemler - hastanın ihtiyacına ve tercihlerine göre gerçekleştirilir. Dudak dolgunlaştırma işleminin doğallıktan uzaklaşmadan yapılması esastır. Belki birkaç seansa bölünerek tamamlanması hastayı ortaya çıkacak sonuca alıştırabilir ve hastanın aşama karar vermesini sağlayabilir.

Dudak dolguları ilk kez uygulanıyorsa genellikle 3-6 ay kadar kalıcı olurlar

Dudak dolguları ilk kez uygulanıyorsa genellikle 3-6 ay kadar kalıcı olurlar. Ancak düzenli olarak dolgu yaptıran kişilerde 3-4 uygulama sonrasında etkinlik süresi 18-24 aya kadar uzayabilir. Daha kalıcı oldukları bilinen Hyalüronik asit dışındaki dolgular yüksek yan etki riskleri sebebiyle dudakta kullanılmazlar.

Dudak dolgusu uygulaması esnasında ciddi bir yan etki gelişmesi beklenmez. Alerjik reaksiyonlar genellikle oldukça nadirdir. Ödem reaksiyonu bazı hastalarda ortaya çıksa da doktorun alacağı önlemlerle bertaraf edilir. Diğer bölgelere yapılan dermal dolgulara göre daha az morluk gelişir.

Uygulamayı yapacak hekimin estetik bakışı ve deneyimi elbette sonucu etkileyecektir

Sonuç olarak dudak dolgunlaştırma işlemi için uygun adaylar yapısal olarak dudakları ince her yaş grubundan kişiler ile, yaşlanma etkileri sebebiyle hacim ve biçim kaybı gelişen dudaklara sahip kişilerdir. Bu kişiler küçük bir işlemle daha genç ve çekici hale gelebilirler, Elbette uygulamayı yapacak hekimin estetik bakışı ve deneyimi elbette sonucu etkileyecektir."