  • BIST 93.928
  • Altın 140,088
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Dudak üstü çizgilerine çare var mı?

»
Dudak üstü çizgilerine çare var mı?
Dudakların kuşkusuz yüz güzelliğine büyük bir katkısı var. En fazla mimik hareketlerinin oluştuğu bölge olan dudak çevresinde, özellikle dikey dudak üstü çizgileri bu güzelliği gölgeleyen estetik sorunların başında geliyor.

Dudak üstü çizgilerinin neden oluştuğunu anlatan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah, Op. Dr. Bülent Cihantimur, kopan kolajen dokunun en önemli faktör olduğunu söyledi: “Dudak üstü çizgileri bir başka deyişler barkod çizgileri, özellikle 35 yaşından sonra belirmeye başlar. Eğer kişiler bir de sigara içiyorsa çok daha erken yaşlarda bıyık bölgesi dediğimiz alanda dikey çizgileri gözlemleyebiliriz. Sigara içme hareketiyle büzüşen ve sigaranın içindeki dokuları zedeleyici maddelerin etkisi en başta ciltte dudak üstünün tahribatıyla ortaya çıkıyor. Bölgenin kolajen dokusunu koparıyor, elastini azaltıyor ve herhangi bir mimik hareketi yapmadan bile derin çizgilerin gözükmesini sağlıyor”.

Sigarayı bırakın ve nemsiz bırakmayın

Sigaranın cilt güzelliğinin en büyük düşmanı olduğunu söyleyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, kırışıklıkların erken yaşlarda belirmesinde de çok etkili olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu şekilde doğal yapısını kaybeden dudaklar büzülür ve üst kısmında kırışıklıklar, dikey derin hatlar belirir. Kolajen kırığını tedavi etmenin pek çok yolu var. Özellikle hyalüronik asit enjeksiyonları, kimyasal peelingler, bu oluşumu hafifletmeye fayda sağlar. Fraksiyonel lazer, kimyasal peeling de etkilidir ama her şeyden evvel, sigaranın bir an evvel genel sağlık için de bırakılması ve ayrıca bölgenin nemsiz bırakılmaması gerekiyor”.

Örümcek Ağı Estetiği ve Yağ Enjeksiyonu

“ Eğer çok daha kalıcı bir uygulama isteniyorsa, kolajeni aktive eden ve elastan üretimini hızlandıran Örümcek Ağı Estetiği, dudak üstü çizgileri için son derece faydalıdır. Hastanın kendi yağından hazırladığımız kök hücreden zengin yağ transferi de yine Örümcek Ağı Estetiği ile entegre yapılarak uygulanabilir. Yağ enjeksiyonu istenirse aynı operasyonla dudaklara da eklenir ve bu şekilde biraz büyüme ve en önemlisi kök hücren sayesinde dudaklarda gençleştirme sağlanır” diyen Cihantimur ayrıca dudaklara güneş faktörlü dudak koruyucusu sürülmesini önerdi. 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KATARAKT HASTALIĞINA DİJİTAL NAVİGASYON ÇÖZÜMÜ05 Mayıs 2017 Cuma 23:29
  • Yaşlı hücrelerinizi egzersizle canlandırın05 Mayıs 2017 Cuma 23:23
  • Spor tutkunlarının tercihi taptaze meyvelerin saf enerjisi05 Mayıs 2017 Cuma 23:21
  • Dudak üstü çizgilerine çare var mı?05 Mayıs 2017 Cuma 23:20
  • YAZ GELMEDEN KİLONUZU KONTROL ALTINA ALIN05 Mayıs 2017 Cuma 23:17
  • GUT HASTALIĞININ TEDAVİSİ MÜMKÜN03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:45
  • Gözler, bir çok hastalığın belirtisini de ele veriyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:44
  • Hayvan besleyenlerde ‘hidatik kist’ tehlikesi01 Mayıs 2017 Pazartesi 19:08
  • Atakum Hastanesi tam teşekküllü oluyor01 Mayıs 2017 Pazartesi 18:55
  • KKKA'ya karşı 'aşı' üretilmek üzere01 Mayıs 2017 Pazartesi 01:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti