Dü’de ‘Önce Kendini Yönet’ Konferansı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Genç Girişimciler Kulübü, "Önce Kendini Yönet" konulu bir konferans düzenledi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Genç Girişimciler Kulübü, "Önce Kendini Yönet" konulu bir konferans düzenledi. Konferansa Genel Sekreter Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ufuk Bircan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan Dicle Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü Başkanı Ayşe Birer, kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Birer, amaçlarının öğrenci topluluğu olarak geleceğimizi ve gençliğimizi parlak fikirlerle donatmak ve girişimci ruhunu benimsetmek olduğunu ifade etti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Siyasal Bilimci, Sosyolog Tanzer Polat Yılmaz ise "Önce Kendini Yönet" konulu sunumuyla, yönetici ve iletişim, iletişim türleri, iletişimin günümüz dünyasında vardığı yeni boyutlar, iletişimin geçirdiği evrim, sosyal medyanın iyi ve kötü tarafları, ölçüsüz sosyal medya kullanımının iletişim üzerindeki olumsuz etkileri ve bilginin önemi konularına değindi.

Konferans sonunda katılım saylayan öğrenciler arasından kura çekilerek öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.