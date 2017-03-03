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Dü’de ‘Tarihin Öznesi Olma Yolunda Türkiye’ Programı

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Dü’de ‘Tarihin Öznesi Olma Yolunda Türkiye’ Programı
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) düzenlenen "Tarihin öznesi olma yolunda Türkiye" adlı programda yeni anayasa ve...

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) düzenlenen "Tarihin öznesi olma yolunda Türkiye" adlı programda yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. Yeni sitemde halkın doğrudan yasama ve yürütmeyi belirleyeceğini belirten Külünk, "2023'te dünyanın en güçlü 10 ülkesinden, 2053'te dünyanın en güçlü 5 ülkesinden biri olacağız" dedi.

DÜ'de, "Tarihin öznesi olma yolunda Türkiye-Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" adlı program düzenlendi. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün konuşmacı olduğu programı, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, akademisyenler ve öğrenciler izledi. Program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların anısına hazırlanan videonun izlendiği programda konuşan Külünk, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi halkın ayağa kalkarak oyunu bozduğunu ve bir kez daha tarihin bir öznesi olduklarını ortaya koyduklarını ifade etti.

"Hedefleri Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmekti"

Tarihin Türkiyesiz şekillenemeyeceğini anlatan Külünk, "Dünya sistemi de Türkiyesiz şekillenemez. 15 Temmuz'da başarılı olsalardı özne olma kabiliyetimizi yok edeceklerdi. Eğer 15 Temmuz'da başarılı olsalardı biz bu salonda bu toplantıyı yapıyor olamayacaktık. Çünkü Diyarbakır'daki, Silopi'deki, Cizre'deki Müslüman Kürtleri katledeceklerdi. Kiminle beraber? FETÖ, PKK ve DEAŞ üçlüsü bir araya gelerek bu coğrafyadaki Müslüman Kürtleri, toprağına sadık, vatanına sadık Kürtleri katledeceklerdi. O gecenin hedeflerinden birisi nüfusun üçte birinden vazgeçmekti. Çünkü o gecenin hedeflerinden birisi Türkler ile Kürtleri birbirinden ayırıp Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmekti" dedi.

"Önümüzde çok güzel günler var"

Türkiye'nin şimdi dünyanın en güçlü 10 ülkesinden bir olma yolunda ilerlediğini ifade eden Külünk, "En güçlü 10 ülkeden biri olacağız. Önümüzde çok güzel günler var bunu bilin. Çünkü bu coğrafya bize bunu mecbur etti. Bu hedeflere yürüyebilmemizin şartı 71 yıldır çok partili demokratik sistemde, parlamenter sistemin içerisindeki çatışmalara tutsak edilmiş Türkiye'nin tek başlı yönetim sitemiyle yürütmenin güçlüğünü, yasamanın güçlülüğünü esas alacak, halkın doğrudan yasamayı belirlediği, halkın doğrudan yürütmeyi belirlediği bir hükümet sistemi değişikliği ile nereye gideceğiz biliyor musunuz? Bir, 2023'te dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olacağız. İki, 2053'te dünyanın en güçlü 5 ülkesinden biri olacağız. Mümkün mü? Bu soruyu sormanız bile yanlış. Evet mümkün ve olacak. Niçin olacak? Tarih bunu emrediyor, coğrafya bunu emrediyor. Buna mecburuz çünkü Suriye'de 6 yıldır yaşanan acı hepimiz için ibrettir. Irak'ta yaşanan acılar hepimiz için ibrettir. DEAŞ'in Irak'ı nasıl yaşanmaz hale getirdiği, Esad'ın, DEAŞ'ın ve PKK'nın birlikte Suriye'yi nasıl yaşanmaz hale getirdiği, 15 Temmuz gecesi yaptıklarıyla Türkiye'yi oyunun dışında bırakmak için atılan adımların hepsi bizim o büyük hedeflerimize yürüyüşümüzü engellemek içindi. Ama başaramayacaklar. Biz bu işi çok şükür, millet o kadar güçlü ki sandık üzerinden başarıyoruz" diye konuştu.

Dü’de ‘Tarihin Öznesi Olma Yolunda Türkiye’ Programı

Dü’de ‘Tarihin Öznesi Olma Yolunda Türkiye’ Programı

Dü’de ‘Tarihin Öznesi Olma Yolunda Türkiye’ Programı

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