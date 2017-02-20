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Düğme Kutuları, Gaziantepli Kadınların Sihirli Dokunuşlarıyla Renklendi

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Düğme Kutuları, Gaziantepli Kadınların Sihirli Dokunuşlarıyla Renklendi
Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü'nün kadınları her hafta sonu buluşturan etkinliklerinde bu hafta sonu Düğme Kutusu Yapım Atölyesi vardı.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü'nün kadınları her hafta sonu buluşturan etkinliklerinde bu hafta sonu Düğme Kutusu Yapım Atölyesi vardı.

Düzenlediği eğlenceli ve eğitici etkinliklerle kadınlara her hafta sonu keyifli vakit geçirme fırsatı sunan Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, bu hafta da ilgi gören bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Düğme Kutusu Yapım Atölyesi sayesinde kadınlar birbirinden renkli düğme kutuları yaparak, güzel bir cumartesi geçirdi. Katılımcılar, farklı boyama teknikleri ve süsleme malzemeleri kullanarak ahşap, cam ve metal düğme kutularını kendi zevklerine göre tasarladı. El becerilerini geliştiren kadınlar, hem sosyalleşti hem de ufak dokunuşlarla düğme kutularını renklendirdi. Yapılan düğme kutuları katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, kadınlar etkinlik sonunda yaptıkları kutuları evlerine götürdü.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, her cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecektir.

Düğme Kutuları, Gaziantepli Kadınların Sihirli Dokunuşlarıyla Renklendi

Düğme Kutuları, Gaziantepli Kadınların Sihirli Dokunuşlarıyla Renklendi

Düğme Kutuları, Gaziantepli Kadınların Sihirli Dokunuşlarıyla Renklendi

Düğme Kutuları, Gaziantepli Kadınların Sihirli Dokunuşlarıyla Renklendi

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