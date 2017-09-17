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Düğün böreği gelenek haline geldi

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Düğün böreği gelenek haline geldi
Kastamonu'da düğünlerin vazgeçilmez lezzeti haline gelen "düğün böreği" geleneği, yüz yılı aşkın süredir yaşatılıyor

Kastamonu'nun Seydiler, Devrekani ve Ağlı ilçelerinde, hazırlanan börekler düğünlerde misafirlere ikram ediliyor. Ustalar, düğünden günler önce damadın evine giderek börekleri hazırlarken, bunun bir gelenek haline geldiğini söylediler. 32 yıldır bu işi yaptığını söyleyen börek ustası Erdoğan Aytekin, "Dedem ve babam da düğün böreği ustası. Geçmişi yüz yıldan fazla. Düğünlere 3 gün önceden gidiyoruz ve günde yaklaşık iki buçuk çuval undan ortalama 500 börek yapıyoruz. Düğün böreğinde un, tuz, su ve yağ kullanılıyor. Kendi özel undan kullanınca yufka yırtılmıyor. Ayda en az 3 düğüne gidiyorum. Çuvalını 200 ila 350 lira arasında değişen fiyatlardan yapıyoruz." dedi.

"OKLAVA KULLANMIYORUZ"
Erdoğan Aytekin ile düğün böreği yapan bir diğer isim Ferdi Karaş da "Bende 16 yıldır bu işle uğraşıyorum. Düğün böreğinin ayrı bir ustalık gerektiriyor. Yaparken günde 17 saatten fazla çalışıyoruz. 3 gün boyunca neredeyse hiç uyumadığımız zamanlar oluyor. İşin yoğunluğuna göre çalışma saatimiz değişiyor. Düğün böreğini yaparken oklava kullanmıyoruz. Hamuru elimizle başımızın üzerinde çevirerek inceltiyoruz. Yazın 4-5 ay çalışıyoruz. Kışın da dinleniyoruz. Kışın bizim dinlenme sezonumuz." diye konuştu.

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