Düğün Dönüşünce Kaza: 5 Yaralı

Kastamonu'da, akrabalarının düğününden dönen ailenin bulunduğu otomobilin, bir başka otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da, akrabalarının düğününden dönen ailenin bulunduğu otomobilin, bir başka otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da bir yakınlarının düğününe katılan Hüsamettin Şimşek'in idaresindeki 38 GH 050 plakalı otomobil, yeni Tosya Kavşağında Vahdettin Balcıoğlu yönetimindeki 37 DL 506 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada düğünden döndükleri öğrenilen Hüsamettin Şimşek idaresindeki otomobilde bulunan Hürriyet Şimşek, Serpil Şimşek, Mustafa Şimşek, Hümeyra Oğuz ve Yiğit Efe Balcıoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, kavşakta geniş güvenlik önlemleri alırken, araçlar ise çekiciyle otoparka çekildi.