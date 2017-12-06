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Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: "Kına Gecesi Eşimle Alakalı İhanet Söylentileri Duydum"

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Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: "Kına Gecesi Eşimle Alakalı İhanet Söylentileri Duydum"
Bursa'da düğün günü karısını öldüren koca, kına gecesinde eşiyle alakalı ihanet söylentileri duyduğunu ifade ederek, "Sabah eşim uyanınca, konuşmaya...

Bursa'da düğün günü karısını öldüren koca, kına gecesinde eşiyle alakalı ihanet söylentileri duyduğunu ifade ederek, "Sabah eşim uyanınca, konuşmaya çalıştım. Aramızda tartışma başlayınca boğuşmaya başladık. Elimde bıçak vardı, olayı hatırlamıyorum" dedi.

Yaklaşık 4 ay önce Güllü Y.'yi ailesinden isteyen Metehan Y.'ye kız verilmeyince genç çift kaçtı. Geçtiğimiz günlerde Güllü Y. (22) ile Metehan Y. (23) resmi nikahlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı. Kıskançlık krizine giren Metehan Y., Yıldırım'ın İsabey Mahallesi'nde yapılan kına gecelerinin sabahında, düğünlerinin yapılacağı gün, eşi Güllü Y.'yi evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Metehan Y. bir tarlada polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli koca emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eşini öldüren koca cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, "Kına gecesine gelen bazı davetlilerden eşimle ilgili ihanet söylentileri duydum. Söyleyen kişiler, benim buna göz yumduğumu düşünmüşler. Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah eşime duyduklarımı anlatınca aramızda tartışma çıktı. Elimde bıçak olduğu sırada boğuşmaya başladık. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi.

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