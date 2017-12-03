Düğün Gününde Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen koca, düğün günü karısını bıçaklayarak öldürdü.

Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen koca, düğün günü karısını bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz kadın memleketinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce Güllü Y.'yi ailesinden isteyen M.Y.'ye kız verilmeyince genç çift kaçtı. Geçtiğimiz günlerde Güllü Y. (22) ile M.Y. (23) resmi nikahlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.Y., Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak numara 5'te yapılan kına gecelerinin sabahında, düğünlerinin yapılacağı gün eşi Güllü Y.'yi evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü. Güllü Y.'nin 8 yerinden bıçaklandığı ve cinayet şüphelisi M.Y. tarlada polis tarafından yakalandı. Talihsiz kadın Güllü Y. Mustafakemalpaşa ilçesi Doğanalan Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili tahkikat başlattı.