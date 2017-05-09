Düğün Sezonu Açıldı, Gram Altına Talep Arttı

Altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen, düğünlerde takmak için alanların gözdesi yine gram altın oldu.

Altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen, düğünlerde takmak için alanların gözdesi yine gram altın oldu.

Düğün sezonun yeni yeni başlamasıyla birlikte kuyumcularda hareketlilik arttı. Altın fiyatlarının düşmesine rağmen takı takacaklar çeyrek altın yerine yine gram altını tercih ediyor. Çeyrek altının vatandaşa hala yüksek geldiğini ifade eden kuyumcular, durumu müsait olmayan vatandaşlarının gram altına yöneldiğini söyledi.

Dolar ve altının Ons'unun düşüşünün piyasaya yansıdığını belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmacı, "Altının bu düşüşünün geçici olduğunu ve uzun vadede yükseliş yönünde olacağını düşünüyoruz. Düğün sezonun açılması dolayısıyla altına talep oldu. Düşüşü fırsata çeviren vatandaşlarımız oldu. Esnaflar olarak piyasaların biraz daha hareketli olması sebebiyle mutluyuz" dedi.

Durumu müsait olmayan vatandaşların gram altına yöneldiği aktaran Çakmacı, "Her ne kadar geçmişte vatandaş götürüp çeyrek takmışsa da alım gücü çok fazla olmadığından ve altının yüksek olduğundan dolayı gram altında biraz daha talep var" diye konuştu.

Gram altın daha gözde

24 ayar altının gramının 153 liradan 142,5 liraya düştüğünü vurgulayan kuyumculardan Faruk Saydam ise, "Bu altın sektöründe büyük bir düşüş. Çeyrek altın ise 250 lirada 238 liraya düştü. Düğün sezonu öncesi önemli bir düşüş. Ama şuanda millet 238 civarında olan çeyrek altına gücü yetmeyebiliyor. 1 gram olarak satılan altınlar daha gözde. İşleri tam açılmadı ama düğün sezonu başladı, işler açılacak" şeklinde konuştu.

Altının düşmesiyle birkaç tane gram altın almayı düşündüğü dile getiren vatandaşlardan Hanifi Kaya ise gideceği bir kaç düğün olduğunu,onlara takmak için baktığı altınlar içerisinde gram altının biraz daha mantıklı geldiğini aktardı.