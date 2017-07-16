Düğünden Çıkıp, Demokrasi Nöbetine Koştular

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde binlerce kişi sokaklara aktı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde binlerce kişi sokaklara aktı. Meydanı dolduran vatandaşlara düğünden çıkan gelin ve damat da eşlik etti.

Bandırma'da 15 Temmuz demokrasi nöbeti renkli görüntülere sahne oldu. Mutlu yuvalarının temelini atmak için 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin yıldönümünü tercih eden Nadir ve Meltem çifti ise, düğün törenlerinin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katıldı. Üzerlerinde düğün kıyafetleri ile meydana gelen Nadir ve Meltem Aytekin çifti ellerinde ay yıldızlı Türk Bayrakları ile meydandaki binlerce vatandaşla birlikte marşlara eşlik ettiler. Damat Nadir Aytekin, "Rabbim o günleri bir daha bize göstermesin. Günlerce bu meydanda nöbet tuttuk. Gerekirse günlerce yine tutarız ama bu ülkeyi kimseye yar etmeyiz. Bu ülke hepimizin" dedi.

Binlerce Bandırmalı şehitler için yürüdü

Bandırma'da hain darbe girişiminin yıl dönümünde ayrıca yürüyüş düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile tekbirler eşliğinde yürüyen binlerce vatandaş daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmayı izledi. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay ve MHP İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal da yürüyüşe katılan isimler arasındaydı.