Düğünden Çıkıp Nöbete Geldiler

Sivas'ta düğün tarihlerini 15 temmuz olarak belirleyen bir çift düğün salonundan çıkıp anma programına katıldı.

Sivas'ta düğün tarihlerini 15 temmuz olarak belirleyen bir çift düğün salonundan çıkıp anma programına katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti öncesinde düğünleri olan Şafak-Hilal Tüylü çifti, gelinlik ve damatlığını çıkarmadan meydana gelerek nöbete katıldı.

Damat Şafak Tüylü bunun planını daha önceden yaptıklarını belirterek, "Geçen sene bu zaman halkımız kazandı, bugün de biz kazandık bekarlığa veda ettik. Bilerek geldik zaten bunu planlamıştık, çok şükür nasip de oldu" dedi.

Gelin Hilal Tüylü ise "Bugün halkımızın unutmayıp toplanacağını bildiğimiz için özellikle bugünü seçtik. Çocuklarımız da ileride hem anne-babalarının evlilik yıl dönümü olarak bilecek hem de halkımızın kazandığı büyük bir zafer olarak bilecek. Bilinçli seçtik hem mutluyuz hem de gururluyuz" diye konuştu

Çiftin sabaha kadar nöbet tutacakları öğrenildi.