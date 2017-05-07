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Düğünden Dönen Aile Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Düğünden Dönen Aile Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı
Bolu'da TEM otoyolunda içinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobil ve tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bolu'da TEM otoyolunda içinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobil ve tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt'ten düğünden dönen ve İstanbul'a giden Tahir Adıgüzel idaresindeki 34 GH 616 plakalı otomobil, TEM otoyolu Çaydurt mevkiinde Osman Uzun yönetimindeki 54 RB 889 plakalı tıra arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilde bulunan Hayrettin Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Tahir Adıgüzel ile Alaattin Adıgüzel, Naciye Adıgüzel, Ömer Adıgüzel, Elanur Adıgüzel ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adıgüzel ailesiyle birlikte düğünden dönen başka bir araçta bulunan akrabaları, kaza yerine geldiklerinde gördükleri karşısında sinir krizleri geçirdiler. Yol kenarında dakikalarca ağlayan vatandaşlardan bazıları baygınlık geçirdi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düğünden Dönen Aile Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Düğünden Dönen Aile Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Düğünden Dönen Aile Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Düğünden Dönen Aile Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

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