Düğünlere yeni bir soluk gelecek

Sare'n Otel Genel Müdürü Çınar, düğün organizasyonlarında düğüne gelemeyecek misafirler için organizasyonu resmi web sitesi üzerinden canlı yayınlayarak mesafeleri kaldıracaklarını söyledi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı karşısında bulunan Amisos Otel'inin satışının gerçekleştirilmesinin ardından Sare'n Otel ismiyle bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sare'n Otel'in, Samsun'da yaptıkları ilk yatırım olduğuna dikkati çeken Otel Genel Müdürü Akın Çınar, başarı oranlarını zamanla göreceklerini söyledi.

Otel olarak düğün organizasyonlarına yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini de aktaran Çınar, şunları kaydetti; "Düğün organizasyonu yaparken insanlar her zaman bir takım sıkıntılarla karşılaşıyor. Düğün sahiplerinin il dışından yada yurt dışından tanıdıkları oluyor ve haliyle düğüne gelecek durumları olmuyor. Biz bunun üzerine biraz düşündük ve her düğün yaptığımız kişiye özel bir internet sayfası alalım ve bu internet sayfasında düğünü canlı yayınlayalım dedik. Biz bu siteyi domain olarak alıyoruz. Sonrasında bunu hatıra defteri tarzı bir şekilde misafirimize devretmek fikri çıktı ortaya. Düğünde çekilen fotoğraflardan da bir kaç kare koyarak bunu misafirimize devrediyoruz. Misafirimizde isterse bunu ömür boyu hatıra olarak saklayabilecek." Barış GÖK