  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 17 °C

Dükkan Sahibinin Müşteriye Tokat Atma Anı Kamerada

» »
Dükkan Sahibinin Müşteriye Tokat Atma Anı Kamerada
Pendik'te satın aldığı otomobil parçasını iade etmek isteyen müşteri ile dükkan sahibi arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te satın aldığı otomobil parçasını iade etmek isteyen müşteri ile dükkan sahibi arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibinin müşteriye tokat attığı anların yer aldığı görüntüler, ikili arasında görülen dava dosyasına eklendi.

Pendik oto sanayi sitesinde bir müşterinin satın aldığı otomobil parçasını iade etmek istemesi üzerine çıkan tartışmada dükkan sahibi ile birbirlerini darp etmelerine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 63'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraflar birbirinden şikayetçi olduklarını kaydederken, olay günü yaşananlara ilişkin görüntülerin yer aldığı güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına sunuldu.

Dava karar için ertelenirken, dosyaya giren görüntülerde müşteri Erkan Baştan'ın olaydan birkaç saat önce dükkana gelerek, satın aldığı otomobil parçasını değiştirmek istediğini söylediği ve dükkan sahibinin kabul etmediği yer alıyor.

Birkaç saat sonra tekrar iş yerine gelen müşterinin ürünü iade etmek için ısrar etmesi üzerine dükkan sahibi ile aralarında sözlü tartışmanın yaşandığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine dükkan sahibinin, müşteriye tokat attığı kameralara yansıyor.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Erkan Baştan'ın müşteki şüpheli Fuat Süzen'in iş yerinden bir ürün satın aldığı ve daha sonra ürünü iade etmek istediği ifade ediliyor.

Erkan Baştan'ın satın aldığı ürünün iadesi konusunda müşteki şüphelilerin tartıştığı, şüpheli Erkan'ın "nasıl esnafsın, terbiyesizlik yapma bunu alacaksın" diyerek hakaret ettiği ve iş yerinin camlarını kırmakla tehdit ettiği kaydedilmişti.

Müşteki şüpheli Fuat'ın da maruz kaldığı hakaret ve tehdit eylemlerinin oluşturduğu haksız tahrikin etkisiyle müşteki şüpheli Erkan'a "sen terbiyesizlik yapma" diyerek hakaret ettiği ve tokat atarak darp ettiği vurgulanarak, müşteki şüpheliler Erkan Baştan ve Fuat Süzen'in, "kasten yaralama, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alibeyköy’de Beyaz Eşya Deposu Alev Alev Yandı03 Aralık 2017 Pazar 08:43
  • Cephanelik Gibi Ev03 Aralık 2017 Pazar 08:43
  • Giyim Mağazası Alev Alev Yandı03 Aralık 2017 Pazar 08:38
  • Karaman’da Kaçak Kazı Yaptığı İleri Sürülen 1 Kişi Yakalandı03 Aralık 2017 Pazar 08:33
  • Ankara Polisinden Eğlence Merkezlerine Denetim03 Aralık 2017 Pazar 08:13
  • İstanbul Alibeyköy’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Üzerinde Bulunan Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi. Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor.03 Aralık 2017 Pazar 06:28
  • Suriyeliler Arasında Bıçaklı Kavga :3 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 06:23
  • Kütahya’da Yanmış Otomobilde 2 Ceset Bulundu03 Aralık 2017 Pazar 02:08
  • Tem Otoyolu’nda Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı:6 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 01:18
  • Başkan İnce Saldırısında Hastaneden Açıklama02 Aralık 2017 Cumartesi 23:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti