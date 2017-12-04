Dulkadiroğlu Belediyesi’nden "Hizmette 3 Yıl" Fotoğraf Sergisi

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin üç yıllık hizmet sürecinde bölgesine kazandırdığı ve planladığı hizmetlerin bulunduğu fotoğraf sergisi açıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin üç yıllık hizmet sürecinde bölgesine kazandırdığı ve planladığı hizmetlerin bulunduğu fotoğraf sergisi açıldı.

AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Kongresi öncesinde ziyaretçilerin beğenisine sunulan Dulkadiroğlu Belediyesi'nin "Hizmette 3 Yıl" fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü.

Sergiyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Manisa Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü İsmail Bilen ve kongreye katılan partililer ziyaret etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ziyaretçilere ortaya koydukları hizmetler hakkında bilgiler verdi.