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DUMLUPINAR GRUP ŞAMPİYONU

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DUMLUPINAR GRUP ŞAMPİYONU
Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dünün en çekişmeli maçında Çarşamba Dumlupınar Ortaokulu, 19 Mayıs Atatürk Ortaokulu’nu 1-0 mağlup ederek grubunu birinci olarak tamamladı

HÜKMEN GALİP SAYILDI
Samsun'da Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dünün en çekişmeli maçında Çarşamba Dumlupınar Ortaokulu ile 19 Mayıs Atatürk Ortaokulu karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakada Çarşamba temsilcisi rakibini 1-0 mağlup ederek, grubunu birinci tamamladı. Grubunda ilk maçına çıkan Çarşamba Atatürk Ortaokulu ise rakibi Vezirköprü Sarıalan Ortaokulu sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen galip ayrıldı.

BAŞARILI PERFORMANS
Grubunun iddialı takımı Canik Tevfik İleri Ortaokulu ise Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile kozlarını paylaştı. Ayvacık temsilcisi karşısında üstün bir oyun sergileyen Canik temsilcisi rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Günün son karşılaşmasında ise Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu ile Salıpazarı İmam Hatip Ortaokulu, Canik Suni Çim Saha'da karşı karşıya geldi. Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu rakibini 7-0 mağlup ederek, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Çarşamba Dumlupınar Ortaokulu sporcuları, Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği mücadelesinde rakibini tek golle 1-0 mağlup ederek, grup birincisi oldu. Sporcular mücadelenin bitiminde ise büyük mutluluk yaşadı. Müsabakalarda futbolcuların ortaya koyduğu nefesleri kesiyor.

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