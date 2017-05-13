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Dumlupınar Üniversitesinden Başkan Kocadon’a Teşekkür Ziyareti

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Dumlupınar Üniversitesinden Başkan Kocadon’a Teşekkür Ziyareti
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Pehlivan ile Görsel İletişim Tasarımı son sınıf öğrencileri Bodrum...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Pehlivan ile Görsel İletişim Tasarımı son sınıf öğrencileri Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette tasarım bölümü öğrencileri ve öğretim görevlisi Mehmet Pehlivan geleneksel olarak yapılan ve bu sene 8 - 14 Mayıs tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Trafo Bodrum'da gerçekleşen yılsonu sergisi için desteklerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a teşekkür ederek hediyeler verdi.

Ziyaretle ilgili bilgiler veren öğretim görevlisi Mehmet Pehlivan, "Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı son sınıf öğrencileri mezuniyet sergimizi Trafo Bodrum'da açtık. Sergimizde 55 öğrencinin 100'den fazla çalışması var. Başkanımızın bize vermiş olduğu imkânlardan dolayı teşekkür etmek amacıyla kendisini ziyaret ettik ve hediyelerimizi takdim ettik. Çok mutluyuz teşekkür ediyoruz kendilerine." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, sanatsal faaliyetleri ve etkinlikleri her zaman desteklemeye çalıştıklarını ifade etti. Özellikle öğrencilerin bu gibi etkinlikleri oluşturmasının ayrıca kıymetli olduğunu belirten Başkan Kocadon, "Genç neslin bu gibi etkinlikleri oluşturarak sanatseverlere sunması bizim için çok önemli. Bu sebeple de bu tarz etkinlikleri elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. İleride daha da güzel etkinliklerde buluşmayı diliyorum" şeklinde konuştu.

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