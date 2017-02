Dün yazacaktım, bugüne kaldı...

Hata üzerine hata yapmak!

Düşünmeden hareket ederek yapılan davranışların doğurduğu neticedir...

İlk yapılan hatanın kazandırmış olduğu tedirginlikle beraber yeni ve daha saçma hatalar yapmaktır.

Hatalardan ders çıkarılmamasıdır.

Yani tam Osman Özköylü'yü anlatıyor...

Osman Hoca, geçtiğimiz gün yaptığı basın açıklamasına önceden hazırlanmamış, yada konuşma esnasında doğaçlama yapıp aklına geleni söylerken, Kulüp Başkan Erkurt Tutu, Samsun basınından bir ricada bulundu:

Yapılan açıklamanın içinden " Sağ olsun Tolga Özkalfa o kadar cin, o kadar şeytan" bölümünün Samsunspor'a zarar vereceğini söyledi ve bizde 'Ortak paydamız Samsunspor'un menfaatleri doğrultusunda, bizlerin tabiriyle "Of the record" yaptık...

Yani "Kayıt dışı" bıraktık!

Ama; kimse bizim kadar Samsunspor'u düşünmez...

Elin oğlu şak diye yayınlar!

Bugün yazılı ve görsel basında Osman Hoca'nın yaptığı açıklamanın tamamı yer alınca, dün yazmaktan vazgeçtiğim köşe yazısını bugün yazmamak için ortada hiçbir neden kalmadı yani...

Hakem Tolga Özkalfa, Mersin İdmanyurdu maçında yaptığı hata, karşılaşmanın sonucunu etkileyecek kadar ciddidir.

Fakat;

Hiç kimse, kimseye işini yanlış yaptığı, kötü yaptığı için, "Şeytan" demeye hakkı yoktur.

Bir hakeme "Şeytan" demek, "Maçı manipüle" ediyor anlamına gelir.

Mağlubiyetin hakem hatasıyla alakası olmamasına rağmen, Sivasspor maçı sonrası, Bahattin Şimşek hakkında "Bizi katletmek için her şeyi yaptı" demek, "Maçı manipüle" ediyor anlamına gelir.

Bu açıklamalar, sportmenliğe aykırı değil de, nedir?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda sportmenliğe aykırı davranışın kaç maç yada kaç gün ile cezalandırıldığını biz mi hatırlatalım?

Ben, PFDK'nın Osman Hoca'ya 3 maç ceza vermesine hiç şaşırmadım.

Çünkü Özköylü'nün CV'si, daha önceki çalıştırdığı takımlardaki yaptıkları, söylemleri, hiçbir yerde iyi bir imaj bırakmamış!

Durum böyle olunca PFDK affetmez...

Samsunspor'un da canı daha çok yanar!

Keşke Samsunspor bu tür söylemlerle değil, oynadığı futbol ile gündeme gelse, herkes için en iyisi olacak.

Ama bu gidişle ne kadar iyi oynarsan oyna, gündemde hep bu açıklamalar kalacak!