Dündar Ebu İshak Mahallesi’ni Ziyaret Etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ebu İshak Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşları dinledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ebu İshak Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşları dinledi.

Düzenli olarak mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın son durağı Ebu İshak Mahallesi oldu. Mahalleyi gezerek vatandaşların sıkıntılarına ve taleplerine kulak veren Başkan Dündar, her mahallede olduğu gibi Ebu İshak Mahallesi'nde de ihtiyaç duyulan hizmetlerin belediye imkanları ölçüsünde devam ettiğini kaydetti.

Dündar, "Vatandaşlarımızdan gelen taleplerin notlarını alıyoruz ve talimatlarımızı veriyoruz. Osmangazi'de merkezden en uç noktaya kadar sorumluluk alanımızdaki 136 mahallemizin tamamına hizmet götürüyoruz. Ebu İshak Mahallesi sakinlerimizin de taleplerini dikkate alarak hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.