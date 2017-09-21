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Dündar Muhtarları Ağırladı

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Dündar Muhtarları Ağırladı
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlarla bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlarla bir araya geldi.

Ördekli Kültür Merkezi'nde ağırladığı muhtarların meselelerini dinleyen Başkan Dündar, sıkıntıların giderilmesi hususunda fikir alış verişinde bulundu. Mahallelerde yaptıkları çalışmalarda muhtarların payının çok büyük olduğunu ifade eden Mustafa Dündar, "Muhtarlarımız öncülüğünde yapmış olduğumuz mahalle gezilerinde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yaşanan sıkıntılara ve taleplere kulak veriyoruz. Bizim her zaman öncelikli hedefimiz mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın sıkıntılarının çözülmesi ve taleplerinin yerine getirilmesi olmuştur. Muhtarlarımız, mahallelerindeki meseleleri en iyi bilen kişiler. Halkımız için hepsi birbirinden önemli hizmetleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın ve ilçede görev yapan muhtarlar da Başkan Dündar'a yaptığı hizmetler ve kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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