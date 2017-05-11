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"Dünden Bugüne Karayolları" Sergisine Büyük İlgi

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"Dünden Bugüne Karayolları" Sergisine Büyük İlgi
Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde görev yapan Alaattin Polat tarafından "Dünden Bugüne Karayolları" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde görev yapan Alaattin Polat tarafından "Dünden Bugüne Karayolları" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan fotoğraf sergisinde Karayollarının çalışmalarını anlatan yüzlerce fotoğraf halkın beğenisine sunuldu. Sergide 1880'li yıllardan günümüze kadar Karayollarını anlatan fotoğraflar katılımcılardan tam not aldı.

Fotoğraf sergisini halkla buluşturan Alaattin Polat, "Yollar insan eliyle insanlığa yapılan en önemli alt yapı yatırımıdır. Yollar insanlığın ortak mekanıdır. Gidemediğin yer senin değildir deyimiyle mülküyet kavramından önce bir kültür bütünlüğünün gereği ve medeniyetin açılan kapısıdır yollar. Kimini kimisinden ayıran ve kimini kimisine yaklaştıran yollardır. Bazen yollar gözümüzde büyür bazen de onca yol göze alınır. Yol medeniyettir. Hayatın kendisidir. Bu sözler aslında Karayollarının önemini belirtiyor. Bugün ülkemizde bizim olmamış topraklar feth edilmemiş gönüller kalmamıştır. Uzayan yollar kısalmıştır" dedi.

Daha sonra konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu sergiden çok etkilendim. Birden bire yüreğimi ısıttı ve yaşama sevinci hissettirdi. Daha doğrusu bana şunun için yaşama sevinci verdi. Ben bu ülkenin dününü gördüm burada bu sergide. Hatta yakın geçmişini de gördüm. Ve bugünle kıyasladığımda çok önemli mesafelerin kat edilmiş olduğunu anladım. Bu bizim gelecekte de çok iyi işler yapacağımızın bir göstergesidir. Bu millet demek ki zoru başarıyor. Zoru başaracak enerjiyi bu millet kendi nitelik dokusunda buluyor diye düşündüm. Bu serginin daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum. Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi gösteren bu sergi hepimizi düşündürmesi gerektiren bir sergidir" diye konuştu.

"Dünden Bugüne Karayolları" Sergisine Büyük İlgi

"Dünden Bugüne Karayolları" Sergisine Büyük İlgi

"Dünden Bugüne Karayolları" Sergisine Büyük İlgi

"Dünden Bugüne Karayolları" Sergisine Büyük İlgi

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