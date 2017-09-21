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Dünya Barış Çanı ’Barış’ İçin Çaldı

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Dünya Barış Çanı ’Barış’ İçin Çaldı
Dünya Barış Günü, Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği ve Türk-Japon Vakfının Ankara'da düzenlediği "Barış Çanı" töreniyle kutlandı.

Dünya Barış Günü, Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği ve Türk-Japon Vakfının Ankara'da düzenlediği "Barış Çanı" töreniyle kutlandı. Törende sürdürülebilir barışın sağlanması için çağrıda bulunuldu.

Dünya Barış Günü münasebetiyle Ankara'daki Botanik Parkı'nda Dünya Barış Günü "Barış Çanı" töreni düzenlendi. Törene Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano, Dünya Barış Çanı Türkiye Temsilcisi ve Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Tayyar Sadıklar, Japonya Büyükelçiliği Temsilcisi ve öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Türk-Japon Vakfı Başkanı Sadıklar, "11 yıldır bu görevi yapmaya çalıştım ama yeterli değil. Eğer yeterli olsaydı dünya barışı biraz yerleşirdi. Gün geçtikçe barış yerine savaş kalkanları çalmaya başladı. Herkes savaştan bahsediyor. Ama dünyanın ihtiyacı olduğu şey barıştır. Gelin bu barışı hep birlikte el ele vererek tesis edelim" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Barış Çanı çalındı.

Dünya Barış Çanı nedir?

Dünya Barış Çanı Derneği, dünya barışının tesisine katkıda bulunmak amacıyla 1954 yılında Chiyoji Nakagawa tarafından kuruldu. İlk Barış Çanı dünyada kalıcı bir barışın gerçekleşmesi umuduyla Birleşmiş Milletler üyesi 65 ülkenin hibe ettiği metal para ve madalyonlardan yapıldı. Barış Çanı'na ev sahipliği yapan ülkelerden biri de Türkiye. Barış Çanı, Ankara Botanik Parkı'nda bulunuyor.

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