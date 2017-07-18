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DÜNYA BİZİ KONUŞACAK

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DÜNYA BİZİ KONUŞACAK
İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Kihtir, “Deaflympics sayesinde Türkiye’ye Olimpiyat bayrağını getirmek, ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli. Bu organizasyon dünyaya Türkiye’nin nasıl bir yer olduğunu göstermek için iyi bir yol” dedi


Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİSFED) Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Samsun’da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile ilgili açıklama yaptı. 

Eski bir milli yüzücü olan ve 2015 yılında Türkiye’nin ilk işitme engelli federasyon başkanı seçilen Kihtir, “2011 yılında İtalya’nın Roma kentinde olimpiyatlarla ilgili seçimler vardı ve üç ülke ile yarıştık. Federasyon olarak da iki oy farkla Arjantin’den olimpiyat bayrağını alıp Türkiye’ye getirdik. Akabinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Olimpiyat organizasyonu Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nu kurarak organizasyonun daha hızlı yürümesini sağladılar. Diğer ülkelerden çok olumlu yorumlar alıyoruz, bizi tebrik ediyorlar. Her şeyin bu kadar güzel gitmesi onların da hoşuna gidiyor. Dolayısıyla biz de mutlu oluyor, gururlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİZ BUNUN ALTINDAN KALKARIZ
Deaflympics tarihinin ve Türk spor tarihinin en büyük organizasyonunun Samsun 2017 olduğuna vurgu yapan Kihtir, “Bu zamana kadar Türkiye’de yapılacak olan en büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapmak, Türkiye’ye olimpiyat bayrağını getirmek, ülkemizin tanıtımı açısından çok önemliydi. Bu organizasyon sayesinde Türkiye’nin nasıl bir yer olduğunu dünyaya göstereceğiz. Ben inanıyorum ki bu organizasyonla dünyaya örnek olacağız. Ne kadar büyük organizasyonların altından kalkabileceğimizi göstereceğiz” şeklinde konuştu.

BİRÇOK MADALYA ALACAĞIZ
Ev sahibi olarak başarılar kazanacaklarını da belirten Yakup Ümit Kihtir, şöyle devam etti: “Ben iki yıldır federasyon başkanlığı görevindeyim. Ve iki yıl içerisinde futbol ve voleybolda dünya ve Avrupa şampiyonluklarımız, birçok branşta madalyalarımız var. Bizim başarılarımız hep üst üste geldi. Samsun’da atletizm ve güreşte yine şampiyon olmamız bizim için çok önemli. Deaflympics’te ev sahibiyiz. Dolayısıyla kendi toprağımız, kendi havamız, vatandaşlarımız ve taraftarımız olacak. Bu da takımlarımıza güç katacak. Ben milli takımlarımızın birçok madalya kazanacağına inanıyorum.”

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