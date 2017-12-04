Dünya Engelliler Günü Aliağa’da Kutlandı

Dünya Engelliler Günü Aliağa'da Engelliler Rehabilitasyon Derneği'nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Dünya Engelliler Günü Aliağa'da Engelliler Rehabilitasyon Derneği'nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Aliağa Engelsiz Kafe'de düzenlenen Dünya Engelliler Günü programına Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aliağa Şube Müdürü Nuray Emengen Erdal, Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, engelli aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti. Birleşmiş Milletler'in engelliler konusunda bilinç uyandırmak amacıyla 3 Aralık'ı tüm dünyada engelliler günü olarak ilan ettiğini belirten Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı İbrahim Erdemir, "152 ülkede olduğu gibi ülkemizde de bugün engelli sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla değişik etkinlikler düzenlenmektedir. Ülkemiz insanları artık engelli adayı olmasın. Büyüklerimiz tarafından gerekli eğitim ve tedbirler alınsın ve her yaşayan bir engelli adayı olmasın" dedi.

Engelliliğin kişinin kendi tercihi olmadığını ifade eden Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz ise "Engelliler de bu toplumun bir parçasıdır. Bizler Aliağa bazında hem kişiler olarak hem de kurumlar olarak kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırabilecek alanlarda üzerimize düşen görevleri işleri yapmaya gayret ediyoruz. Devletimizin engelli hakları ve onların hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar her geçen gün geliştirilerek devam ediyor" diye konuştu.

Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da "Hepimiz birer engelli adayıyız. Engellilerimizin her sorunu bizim sorunumuzdur. Belediye olarak engellilerimizin sorunlarına ne kadar çözüm üretebilirsek biz o kadar mutlu oluyoruz" dedi.

Dünya Engelliler Günü için hazırlanan program Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı İbrahim Erdemir'in Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu ile son buldu.