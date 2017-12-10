Dünya Engelliler Günü İçin Özel Kata Gösterimi

2017 Samsun Deaflympics Kata'da altın madalya alan Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya'daki şampiyonada özel gösterim...

2017 Samsun Deaflympics Kata'da altın madalya alan Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya'daki şampiyonada özel gösterim yaptı.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan karar doğrultusunda kutlanmaya başlanan ve tarihi 3 Aralık olarak belirlenen Dünya Engelliler Günü ışığında, spor ailesi de çeşitli etkinliklerle bu anlamlı günü kutladı.

Sporun hemen hemen her branşında sporla yaşama bağlanan engelliler arasında Judo'nun başarılı isimleri de yer alıyor.

Bu yıl Samsun'da gerçekleştirilen 2017 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize Kata'da altın madalya kazandıran Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç, Antalya'da düzenlenen Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda yaptıkları özel gösterimde alkış topladı.

Esenboğa-Sevinç ikilisi bu başarılı grafiklerini, 2012 yılından başlamak üzere katıldıkları uluslararası müsabakalarda kazandıkları madalyalarla süsleyerek güzel sonuçlara ulaştılar.

Özel gösterim sonrasında Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Samsun'daki Deaflympics'te oyunların ilk altın madalyasını alma başarısını gösteren Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç ikilisine yaptıkları özel gösterim için teşekkür ederek plaket verdi.