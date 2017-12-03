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Dünya Engelliler Otizme Dikkat Çektiler

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Dünya Engelliler Otizme Dikkat Çektiler
Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nde kurduğu stantla otizme dikkat çekti.

Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nde kurduğu stantla otizme dikkat çekti.

Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nde etkinlik düzenledi. AVM'de stant kuran engelli meclisi üyeleri standı ziyaret edenlere sanal gerçeklik gözlüğüyle otizmli bireylerin neler hissettiğini gösterdi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Rabia Keskin, Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Serpil Dede ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe ilişkin bilgi veren Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Rabia Keskin; "Gözlerinizin görmediğini, doğadaki bin bir rengi keşfedemediğinizi, tek başınıza yemek yiyemediğinizi, güzel şarkılar dinleyemediğinizi, sevdiklerinizin sesini duyamadığınızı hiç düşündünüz mü? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Engellilere karşı sorumluluklarınızı bizlere bir kere daha hatırlatıyor. Herkesin yapabileceği bir şeyin olduğu gerçeği noktasında neler yapabileceğimizi düşünmemize vesile oluyor" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ise, bu günün farkındalık yaratma anlamında oldukça büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Dünya nüfusunun yüzde 10'u, Türkiye nüfusunun ise yüzde 12'si engelli. Yani ülkemizde yaklaşık çeşitli engelleri olan 7.5 milyon vatandaşımız var. 1.5 milyon engelli çocuğumuzdan da yalnızca 45 bini, özel eğitim imkanlarından yararlanabiliyor. Engellilere daha fazla dikkat etmeli ve ilgi göstermeliyiz. Onların sorunlarının çözümü konusunda yapılan çalışmalara yardımcı olmalıyız. Her birimizin gelecekte bir engelli adayı olduğunu unutmamalıyız. Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak sanal gerçeklik gözlüğü ile otizmli bir bireyin yaşadıklarını anlamaya çalışarak farkındalık oluşturmak istedik. Farkındalıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar. Her engeli birlikte aşacağız sloganı ile yola çıktık. Tüm engelleri birlikte aşmak için bu yönde çalışmalarımız devam edecektir. Bize bu yolda destekçimiz olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi engellilere hizmet bir lütuf değil; boynumuzun borcudur. "

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