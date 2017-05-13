Dünya Hipertansiyon Günü Etkinliğinde Kalp Yaşları Hesaplanacak

Kadın Kalbine Hanımeli Platformu inisiyatifinde Obezite, Hipertansiyon, Diyabetle Mücadele ve Uyumlu Yaşam Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Ateroskleroz...

Kadın Kalbine Hanımeli Platformu inisiyatifinde Obezite, Hipertansiyon, Diyabetle Mücadele ve Uyumlu Yaşam Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Ateroskleroz Derneği ve Forum Bornova işbirliği ile 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü Forum Bornova "da Dünya Hipertansiyon Günü etkinlikleri düzenlenecek.

Saat 12.00 ila 19.00 arasında devam edecek etkinlik çerçevesinde İzmir ve çevre illerdeki herkesin tansiyon ölçümleri yapılarak özel bir uygulama ile "Kalp Yaşları" hesaplanacak. Sonuçlar çıktı olarak katılımcılara bir bilgilendirme broşürü ile birlikte verilecek. Ayrıca ölçümünü yaptıran katılımcılar etkinlik görselinin olduğu foto blok önünde fotoğraf da çektirebilecek.

Öte yandan Kadın Kalbine Hanımeli Platformu adına Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu ve Prof. Dr. Dilek Ural, Forum Bornova'daki etkinlik salonunda hipertansiyon ve hipertansiyona bağlı kalp ve damar hastalıkları konusunda bilgi vererek, teşhis ve tedavide kadınlarla ilgili yöntem ve pratiklerin geliştirilmesi için önerilerde bulunacak. Tansiyon ölçümü ve kalp yaşı hesaplanması oturumları 12.00-14.00, 15.00-17.00, 17.30-19.00 saatleri arasında, konferans ise 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.