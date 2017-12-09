‘Dünya İnsan Hakları Günü’ Çocuklarla Kutlandı

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Edirne Akademinin Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlediği etkinlik, birbirinden renkli görüntülere...

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Edirne Akademinin Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlediği etkinlik, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Bir süre önce Edirne Belediyesinin bünyesinde kurulan ve kurulduğu günden beri de faaliyetlerine devam eden Edirne Akademi, Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir alışveriş merkezinde çocuklar için etkinlik düzenledi. Sürpriz hediyeler, Noel Baba ve Palyaço'nun da yer aldığı etkinlik, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar dans gösterisi, kentin insan hakları haritası oyunu ve gözler bağlı oyunu ile doyasıya eğlendi, aynı zamanda alanda yer alan maketlerle kentini daha yakından tanıma imkanı buldu.

"Edirne, özgürlükler kenti ve özgür insanların kenti"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da çocukları yalnız bırakmadı. Edirne'nin özgürlükler kenti ve özgür insanların kenti olduğuna vurgu yapan Başkan Gürkan, "Edirne eğitimli insanların, geçmişinden kopmayan insanların kenti. Tabii ki Edirne'de yaşayan herkes tüm Edirneliler çocuklarına en güzel, en konforlu yaşamı sağlama, hazırlama derdinde. Çocuklar hepimizin geleceği. İstiyoruz ki çocuklarımız daha şimdiden 6 yaşından başlayarak önce kentini tanısın. Burada maketlerle anlatmaya çalıştığımız gibi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camiimizi tanısınlar, Tarihi Belediye Binası'nı tanısınlar, Edirne'de bulunan diğer anıtsal ve kültürel yapıları tanısınlar. Edirne'nin yaşam dokularını, yaşam noktalarını tanısınlar. Ve bunları tanırken bir taraftan da çocuklarımız özgürlükleri, insan haklarını ve geleceği öğrensinler. Bütün geleceğimiz, bütün hedefimiz çocuklarımızın iyi bir eğitim alması ve iyi bir meslek sahibi olması. Çünkü bütün çocuklar Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği demek. Bütün çocuklar Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençler demek" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti çocuklarla, gençlerle yaşayacak"

Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerle, çocuklarla yaşayacağını söyleyen Gürkan, "Atatürk'ün İlke ve Devrimleri'ne ulaşacaksak bu çocuklarla, bu gençlerle ulaşacağız. Çocuklar her şeyimiz. Edirne Akademi'de onları kültüre, sanata, insan haklarına, demokrasiye bağlı, inanan ve bu değerleri yaşatan bireyler olarak yetiştireceğiz. Amacımız bu. Amacımız Edirne'ye ve Edirneli'ye daha çok hizmet etmek. Amacımız; Edirnelileri, kültürle, sanatla, insan hakları ve özgürlükleriyle buluşturarak, kentimizi geleceğe taşımak. Edirne Akademi hepimize hayırlı olsun. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü bir kez daha kutlu olsun" dedi.

İletişim Sosyoloğu Doç. Dr. Serdar Taşçı da, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinliğini çocuklarla yapmak istedik. Çocuklar bir toplumun sadece geleceği değil aynı zamanda bugünü. Hepimiz çocuk olduk. 1948'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ile insanlara bir takım dokunulmaz haklar dünya çapında tanındı. Beden dokunulmazlığı, eğitim hakkı, düşünce özgürlüğü, kültürel yaşama katılım hakkı gibi. Biz Avrupa Birliği sürecinde insan haklarını Türkiye'de de kısmen uygulamaya başladık. Ancak insan haklarını ya da insan özgürlüklerini uygulamak için sadece batılı değerlere ve normlara ihtiyacımız yok çünkü bizim Edirne'nin de, Rumeli'nin de, Balkanlar'ın da böyle bir kültürü var. İnsancıl kültürü" diye konuştu.

"Edirne Akademi, Edirne'ye kazandırılan ikinci bir üniversite"

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde Edirne Akademiyi kurduklarını ifade eden Taşçı, "Edirne Akademi, daha önce Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği ve onun öncesinde Milli Eğitim Şube Müdürlüğü yapmış bir belediye başkanının adeta Edirne'ye kazandırdığı ikinci bir üniversitedir. Burada bugüne kadar 17-70 yaş aralığında vatandaşlarımızla beraber olduk. Bugünle beraber 6-7 yaş çocuk grubunu da Edirne Akademi'ye dahil ediyoruz. Edirne Akademi Kaleiçi'nde eski Vali Konağı'nda. Orada medya, demokrasi, insan hakları gibi çeşitli atölyeler ve dersler yapılıyor. Sizleri Edirne Akademi'ye bekliyoruz. İstanbul'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden televizyonlardan izlemekte olduğunuz çok ünlü yazarlar, düşünürler, gazeteciler Edirne Akademi'de olacaklar. 13 Aralık Çarşamba Günü saat 16.00'da Gazeteci İsmail Saymaz medya dersine geliyor. Kaleiçi'ndeki eski Vali Konağı'nda sizlerle buluşacak. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününüz kutlu olsun" dedi.

Etkinlik, dans gösterisi ve etkinliğe katkı sağlayan çocuklara madalya takdiminin ardından son buldu.