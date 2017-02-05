Dünya Kanser Günü’nde "Renk Katmaya Davetlisiniz" Etkinliği

4 Şubat Dünya Kanser Günü münasebetiyle Bursa Kanser Derneği ile Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi "Renk katmaya davetlisiniz" isimli bir yemek organize...

4 Şubat Dünya Kanser Günü münasebetiyle Bursa Kanser Derneği ile Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi "Renk katmaya davetlisiniz" isimli bir yemek organize etti.

Özel bir salonda gerçekleştirilen yemeğe çok sayıda hasta, hasta yakını ve doktor katıldı. Programda konuşan Bursa Kanser Derneği Başkanı Aysun Arslan, "Hastaların hastane koridorlarının dışındaki yaşamlarına ortak olmak için yola çıktık. Vermiş olduğumuz bu mücadelede vermiş olduğunuz desteklerden dolay sizlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oktay Çelik de, "Bursa Kanser Derneği, bu konudaki hastane çalışanlarımızın eksiklerini fark etmesi üzerine büyük çoğunluğu hastane çalışanlarından oluşmak üzere kurulmuş olup, çok önemli faaliyetler başarmıştır. Tüm emek verenlere şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Programa katılan AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, "Gönül istemezdi böyle bir gün olsun ama dünya bu illetle uğraşıyor. Size şunu söylemek istiyorum, kanser normal bir mide hastalığından veya benim gibi omurilik felçli bir hastalıktan çok daha farklı bir şey değil. Bu sağlık sorunlarının aşılmasında ailenin çok büyük önemi var. Ben onların desteği ile hayata tutunabildim" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yemekte emeği geçenlere plaket verildi.