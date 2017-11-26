Dünya Lezzetleri Esenler’de Tanıtıldı

Esenler Belediyesi,Mobil İkram Karavanı'nda çeşitli ülkelerden misafir öğrencilerin yaptığı dünya lezzetlerini Esenler halkına ikram etti.

Esenler Belediyesi,Mobil İkram Karavanı'nda çeşitli ülkelerden misafir öğrencilerin yaptığı dünya lezzetlerini Esenler halkına ikram etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar tatlı ve çay dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.

Esenler Belediyesi, Türkiye'de eğitim gören üniversiteli misafir kız öğrencilerin kurdukları Sefire-i Alem Derneği ile birlikte ülkeler arası dostluğu ve kardeşliği geliştirmek için, öğrencilerin yaptığı lezzetleri Esenler halkıyla buluşturdu. Öğrencilerin Mobil İkram Karavanında hazırladıkları Trileçe, Gorzni Hovlv Çeçen Tatlısı, Şam Tatlısı, Gürcü Tatlısı, Jelebi Hint Tatlısı, Güney Afrika Tatlısı ve Baklava ile birlikte çeşitli ülkelerden çaylar, Dörtyol Meydanında yöresel kıyafetlerini giyen kızlar tarafından Esenler halkının beğenisine sunuldu. Tatlıların tadına bakmak isteyen vatandaşlar, etkinlik öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinliğe katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, masaların başına geçerek vatandaşlara tatlı ikram etti.

"Dünyada önümüze örülmek istenen duvarların anlamsız olduğunu kültür ve sanat çok iyi ifade ediyor"

Dünya Lezzetleri Esenler'de programına katılarak açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Dünya lezzetleri cumartesi çay, Pazar günü de tatlı olmak üzere her hatfasonu burada tanıtılıyor. İstanbul'da bulunan dünyanın değişik yöresinden öğrenciler burada var. Bu öğrencileri burada bira araya getiriyoruz. Bu öğrenciler kendi yörelerinin tatlılarını ve çaylarını dağıtıyoruz. Bugün örneğin 5 ülkenin tatlısı ve çayı dağıtılıyor. Yılsonuna kadar 50 ülkenin çayı ve tatlısını dağıtmış olacağız. Mesele sadece tatlı yemekten ibaret değil. Burası küresel bir şehir, bu şehirde Esenler halkının kültüre katkı sağlamasını istiyoruz. Dünyanın her tarafından yaşayan insanlarımız aslında aynı şeyleri yiyip, aynı şeyleri konuşuyorlar. Aynı kültür ve sanatla besleniyorlar. Yani bugün dünyada önümüze örülmek istenen duvarların anlamsızlığını aslında kültür ve sanat çok iyi şekilde ifade ediyor. Yemekte bunu ifade eden kültürlerden bir tanesi, bizde onu tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

"Jelebi tatlısının tadı Türkiye'deki halka tatlısına benziyor"

Jelebi tatlısını anlatan Afganistanlı Tıp Öğrencisi Suzan Nuri, "Bugün biz ayrı yarı ülkelerden arkadaşlarla, ülkemizde ki tatlıların nasıl yapıldığını gösterdik ve insanlara ikram ediyoruz. Bizim Jelebi tatlımız var. Afganistan, Pakistan, Hindistan'a ait bir tatlıdır. Bu sıcak olduğu için kış aylarında balık yemeğinden sonra yenir. Nevruz gününde yenir ve renkleri değişiktir. Tadı buradaki halka tatlısına benziyor. Biz başka bir ülkeden gelip, Türkiye'de okuduğumuz ülkede bunu tanıtmak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Azerbaycan tatlısını burada tanıtmak beni çok mutlu etti"

Nevruz bayramında yaptıkları tatlıyı anlatan Azerbaycanlı Pargana Mustafayeva ise, "Şekerbura tatlısını tanıtıyorum. Un yumurta, süt, maya, tuz'dan hamur yapılıyor. İçine de ceviz, şeker, kakule katılarak yapılıyor. Sonrada üzerine şekiller yapıyoruz. Azerbaycan tatlısını burada tanıtmak beni çok mutlu ediyor. Vatandaşlar çok merak ettiler. Benim yaptığım tatlı onlara çok değişik geldi" şeklinde konuştu.