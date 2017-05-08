Dünya Markalarının Tercihi Türk Metal Ambalajı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen dünyanın en büyük ambalaj ve paketleme fuarı Interpack'a Türk ihracatçılar 191 firma ile katıldı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen dünyanın en büyük ambalaj ve paketleme fuarı Interpack'a Türk ihracatçılar 191 firma ile katıldı.

Ambalaj ihracatçısı Avrupa pazarında kalite ve yakınlık avantajı ile Çinli firmaların önünde yer alıyor. Sektör ihracatının yüzde 60'ını Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyor. Toplam ihracatın düşüş yaşadığı 2016'da yüzde 13 artışla 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren ambalaj sektörü hız kesmedi. Bu yılın ilk çeyreğinde de artışını sürdüren Türkiye ambalaj ve paketleme sektörü Almanya'da şov yaptı. Almanya'nın Düsseldorf kentinde üç yılda bir yapılan ve dünya ambalaj sektörünün en büyük fuarı olan Interpack Fuarı'na Türk ihracatçılar 191 firma ile katıldı.

5-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuarda 191 Türk firmasının stant açtığı bilgisini veren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye'nin, bu yıl fuara katılan ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldığını kaydetti. Fuarı değerlendiren Sarıbekir, dünyanın en büyük ambalaj fuarını 100 binden fazla ziyaretçinin gezdiğini söyledi.

Avrupa'ya yakın bir ülke olmamızın avantaj olduğunu belirten Zeki Sarıbekir, "Firmalarımız bu fuara çok büyük ilgi gösterdi. Çünkü en büyük pazarımız bu ülkeler. Bugün TIR'la 3 günde Avrupa'nın istediğimiz ülkesine ambalaj malzemesini gönderebiliyoruz. Birçok sektöre göre daha az rekabet ile karşılaşıyoruz. Çünkü Çin'den boş ambalajın Avrupa'ya gelmesi hem pahalı, hem de uzun sürüyor. Ayrıca taşıma sırasındaki hava koşullarının sık değişimi sebebi ile kalite problemleri oluyor. Türkiye yakınlık ve Avrupa ile benzer mevsimleri yaşama avantajını iyi kullanıyor. Avrupa'da kabul gören bir ambalaj sektörümüz var" dedi.

Sektörün 100 binin üzerinde istihdam sağladığını anlatan ASD Başkanı Sarıbekir, "Her ne kadar teknoloji gelişse de görmek ve dokunmak fuarları öne çıkarıyor. Bu yüzden fuarları destekliyoruz. Mısır, İran ve Dubai gibi bölgesel fuarlara katılıyoruz. Interpack'ta 191 firma ile dördüncü katılımcı ülkeyiz. Birinci ülke 733 firma ile Almanya, 451 firma ile İtalya ikinci, Çin 285 ile üçüncü. Bizden sonra Hollanda 122, ABD 111, Fransa 106, Hindistan 91, İspanya 89. Türkiye'nin ambalaj sektöründeki gücünü buradan anlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) yönetim kurulu üyesi olan Zeki Sarıbekir, sektörün ihracat potansiyelini de değerlendirdi. Sarıbekir, Türkiye'den ihraç edilen ambalajların başında plastik, metal, flexible ve kâğıt ambalajların geldiğini ifade etti. "Ülke olarak metal ambalajlarda da iyi bir konumda olduklarını belirten Sarıbekir şöyle konuştu:"En son teknoloji bizde, baskı kalitemiz çok yüksek. Bunun için de iyi fiyatlarla Avrupa'daki firmalara tedarikçi olabiliyoruz. Sektörde en yüksek ciroyu plastik yapıyor. Metal ambalaj ikinci sırada yer alıyor. İDDMİB verilerine göre 250 milyon dolar metal ambalaj ihracatımız var. Biz Sarten firması olarak 85 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'de de müşterilerimize verdiğimiz kutular dolduktan sonra ihraç ediliyor. Bunlarla birlikte ihracat milyar dolarları geçiyor. Bu yıl ihracat geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 10 artış gösteriyor. İhracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını Avrupa'ya gerçekleştiriyoruz. Kalite, hız ve uygun fiyatımız Avrupa'yı cezbediyor. Mesafe uzaklaştıkça ambalaj satılması zorlaşıyor. Firmalar ürün ellerine 2-3 günde ulaşsın istiyor. Bu yüzden yakın konumda olmak oldukça önemli".

Afrika gelecek vaat ediyor

Metal ambalajın, özellikle gelişmekte olan ülkelerde soğuk zincir olmadığından yiyecekleri tüketiciye ulaştırmanın en sağlıklı ve en ucuz yolu olduğuna dikkat çeken Zeki Sarıbekir, "Soğuk zincir ve süper marketler geliştikçe daha kısa ömürlü olan farklı ambalaj türleri de devreye girebiliyor. Bir konserve, teneke kutu içindeki salça veya yağ üç dört sene +40 dereceden, -40 dereceye kadar hiçbir sıkıntı olmadan, içindeki ürün bozulmadan Afrika'ya da Sibirya'ya da gidebiliyor. Afrika bu alanda gelecek vaat ediyor. Afrika, doğalgaz ve petrol ürünlerini sattıkça zenginleştikçe büyüyecektir. Kuzey Afrika, Mısır, Cezayir ve Fas'ta kuvvetliyiz. Güney Afrika'da uzaklıktan kaynaklanan sıkıntıyı kalite ve uygun fiyat politikamızla aşacağız" dedi.

Metal ambalaj çevreci ve yerli

Metal ambalajın doğada tamamen geri dönüştüğünü anlatan Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, şunları söyledi: "Metal ambalaj toprakta 3 senede paslanıp gidiyor. Metal, topraktan gelip toprağa giden bir ambalajdır. Bu yüzden çevrecidir. Gıdanın yanı sıra kozmetikte, basınçlı kaplarda, içecek kaplarında, endüstriyel kimyasal ve tehlikeli maddelerde kullanılıyor. Dış ticaret fazlası veren bir ambalaj türüdür. Ham maddemizi Erdemir'den, boyalarımızı yerli firmalardan alıyoruz. Yerli firmaların içine ürün doldurup yaptıkları ihracatın yanı sıra boş ambalajları da Avrupa'ya, Ortadoğu'ya, yakın çevremize ve Rusya'ya satıyoruz."