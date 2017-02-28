Dünya Markası Oba, Dubai’de Gıdacılarla Buluştu

Türkiye'nin makarnadaki lider markası Oba, Dubai'de düzenlenen "Dubai Gulfood 2017 Fuarı"nda Türk makarnasını dünyaya tattırdı.

Türkiye'nin makarnadaki lider markası Oba, Dubai'de düzenlenen "Dubai Gulfood 2017 Fuarı"nda Türk makarnasını dünyaya tattırdı.

Türkiye'den 154, Gaziantep'ten de 19 gıda markasının yer aldığı fuarda stant açan Oba, dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılara Türk makarna sektörünü ve Oba markasını anlattı.

Oba Makarna CEO'si Alpaslan Özgüçlü, yaptığı açıklamada, fuarın dünyanın önemli gıda markalarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Türk makarna üreticilerinin 140 ülkeye ihracat yaptığını anımsatan Özgüçlü, dünyanın önemli makarna üreticilerinin bulunduğu Türkiye'nin bu alanda rüştünü ispat ettiğini ifade etti. Bu gibi fuarların da markaların tanıtımı adına önemli organizasyonlar olduğuna dikkati çeken Özgüçlü, şirketlerinin faaliyetlerine de değinerek, makarnacılık sektöründe yarım asırlık geçmişi bulunan Oba'nın beş kıtada yaklaşık 90 ülkeye ihracat yaptığını dile getirdi. Bu fuarlarla ihracat yaptıkları ülke sayısını da artırdıklarını anlatan Özgüçlü, özellikle Uzakdoğu pazarına ağırlık verdiklerine dikkati çekti. Uzakdoğu ülkelerindeki yoğun nüfusun büyük ölçüde pirinçle beslendiğini anımsatan Özgüçlü, makarnanın pirince göre çok daha fazla avantajlara sahip olduğunun altını çizdi.

Türk makarnacıları olarak İtalyanlarla tüm pazarlarda rekabet ettiklerini vurgulayan Özgüçlü, "İtalyanlar dünya pazarlarında kan kaybederken, bizim üretim ve ihracatımız hızla artıyor. Deyim yerindeyse, yurt dışı pazarlarında başta İtalyanlar olmak üzere dünyadaki makarnacılara kök söktürüyoruz. Bizim ihracat yapmakta zorlandığımız tek bölge Avrupa ülkeleridir. Bunun nedeni ise Avrupa ülkelerine konulan kotadır. AB'ye kota kaldırılırsa makarna pazarımız çok hızlı büyür" diye konuştu.

Makarnada üretim yelpazesini artırmak için Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Özgüçlü, kinoalı, tam buğdaylı ve kepekli makarna çeşitleri için çalıştıklarını kaydetti.

Yanlış algı tüketimi azaltıyor

Türkiye'de, makarna tüketiminin düşük olduğunu hatırlatan Özgüçlü, İtalya ile Türkiye'yi kıyaslayarak, İtalya'da kişi başına düşen makarna tüketiminin 16-18 kilogramken Türkiye'de bunun 6,5 kilogram olduğunu dile getirdi. Türkiye'de İtalyanların yarısı kadar dahi makarna tüketilmediğini anlatan Özgüçlü, "Türkiye'de yeterince makarna tüketilmemesi yanlış algılardan kaynaklanıyor. Öncelikle makarnanın rengi yumurtadan kaynaklanıyor, undan yapıldığı ve kilo aldırdığı gibi yanlış algılar var. Makarna durum buğdayından elde edilen irmikten yapılıyor. Dünyanın en kaliteli durum buğdayı da Anadolu'da yetişiyor" şeklinde konuştu.

Çocuklara küçük yaşta makarnayı sevdirmek için çalıştıklarını belirten Özgüçlü, "Temel amacımız, sağlıklı, ekonomik ve pratik bir yemek olan makarnayı tüm dünyaya daha fazla sevdirmektir. Hedef kitlemiz de çocuklardır. Çocuklar küçük yaşta makarnayı severse, ömürleri boyunca bu lezzetten vazgeçmezler. Bu amaçla, Oba Makarna olarak tanıtımlarımızı çocukları hedefleyerek yapıyoruz. Oyuncaklı makarnaları piyasaya sürüyoruz. Çocukların beynine makarnayı iyice kazımak, küçük yaşta makarnayı sevdirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.