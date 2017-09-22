Kırıkkale'de sivil toplum kuruşları, Arakan'daki insanlık dramını protesto etti. "Dünya mazlumların çığlıklarıyla inlemesin" diyen STK üyeleri, Kızılay'a da 10'ar liralık SMS ile bağış yaptı

Kırıkkale'de sivil toplum kuruşları Cumhuriyet Meydanı'nda Arakan'daki insanlık dramını protesto etmek amacıyla toplandı. STK'lar adına sözcülük yapan Muhammet Erkan İşler, "Bu mazlumlar maalesef ki; İslam coğrafyasının insanlarıdır. Dün Bosna'da, Keşmir'de, Irak'ta, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da, Suriye'de sessiz olan dünya bugün Arakan'da yine üç maymunu oynamaktadır. Arakan'da meydana gelen katliamlar insan olan insanların dayanacağı türden değildir" dedi.

ARAKAN'I DÜNYAYA

TAŞIYAN TÜRKİYE'DİR

"Arakanlı Müslümanlara kurtuluşu için tüm kalbimizle dua etmekteyiz" diyen İşler, "Biz millet olarak mazlumlara hem hal olmayı kendine vazife saymış aziz bir milletiz. Bu mazlumlara kim kol kanat gerdi dendiğinde tüm dünyada tek lider Türkiye'dir. Arakan'ı dünya gündemine taşıyan, gündemde tutan Türk halkıdır. Devletimiz, Cumhurbaşkanı yoğun gayretleri ile Arakanlı mazlumlara el uzatan lider ülkedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin eşi Emine Erdoğan hanımefendi de mazlum Arakan halkına ziyaret gerçekleştirerek, tüm dünyanın dikkatini bir kez daha bu halka çekmiştir. Bizler Kırıkkaleli Sivil Toplum Kuruluşları ve Kırıkkale halkı olarak Arakanlı kardeşlerimizin acılarının acımız olduğunu belirtmek istiyoruz. Dualarımız ve yardımlarımızla onların yanındayız" diye konuştu.

STK sözcüsü İşler, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi bizler Kızılay’ın 2868 SMS bağış hattına toplu halde bağışta bulunacağız. Tüm katılımcılarımızı cep telefonlarının mesaj yazma bölümüne girerek, büyük harflerle ARAKAN yazarak 2868'e mesaj atmalarını istiyoruz. Böylelikle şuanda her bir birey olarak Arakanlı mazlumlara ulaştırılmak üzere 10'ar TL bağış yapmış olacağız." İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE