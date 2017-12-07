Dünya Sağlık Örgütü: "Yemen’de Yaşayan 16,4 Milyon İnsanın Sağlık Yardımına İhtiyacı Var"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen genelindeki 215 ilçede yaşayan yaklaşık 16.4 milyon insanın sağlık yardımına ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen genelindeki 215 ilçede yaşayan yaklaşık 16.4 milyon insanın sağlık yardımına ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen genelinde 215 ilçedeki yaklaşık 16,4 milyon kişinin sağlık hizmetlerine yeterli erişimi sağlamak için yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu. WHO, 2014'ten beri sağlık ihtiyaçlarında yüzde 79'luk bir artış olduğunu açıkladı.

Yemen'de Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi tarafından yönetilen hükümet ile Husiler arasında 3 yıldır yaşanan çatışmalar nedeniyle sağlık koşulları gün geçtikçe kötüye gidiyor.