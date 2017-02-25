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Dünya Sağlık Teşkilatı: "Yemen’deki Savaşta 7600’den Fazla İnsan Öldü"

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Dünya Sağlık Teşkilatı: "Yemen’deki Savaşta 7600’den Fazla İnsan Öldü"
Dünya Sağlık Teşkilatı, Yemen'de 2015'ten beri devam eden çatışmaların ülkede 7600 kişinin ölümüne sebep olduğunu, mali destek sağlanmaması halinde...

Dünya Sağlık Teşkilatı, Yemen'de 2015'ten beri devam eden çatışmaların ülkede 7600 kişinin ölümüne sebep olduğunu, mali destek sağlanmaması halinde bu sayının yükselebileceğini açıkladı.

Teşkilatın, Yemen bürosu tarafından yayınlanan beyannamede, sağlık kuruluşlarından alınan kayıtlara göre yaralıların sayısının 42 bine ulaştığına yer verildi. Teşkilat, sağlık kuruluşlarının sağlıklı kayıt tutmamaları, ve tarafların ölü sayısını tam olarak bildirmemeleri sebebiyle bu rakamların düşük olabileceğini kaydetti.

Raporda, Yemen'de iki yıldır süren savaş sebebiyle, geçen eylülden sonra sağlık kuruluşlarına ayrılan bütçenin azlığının da ölü sayısının artmasında etkili olabileceğine işaret edildi.

Dünya Sağlık Teşkilatının Yemen temsilcisi Nevio Zagaria, yemen'de 14.8 milyonu aşkın insanın sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını, yeteri kadar mali destek sağlanmaması durumunda sağlık sisteminde daha fazla kötüleşmenin görülebileceğine dikkat çekti.

Rapor'sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 45'in tam olarak çalıştığı, yüzde 38'in kısmen çalıştığı, yüzde yüzde 17'sinin ise sağlık hizmeti vermeyi durdurduğu kaydedildi. 274 sağlık tesisisin hasar gördüğü veya tahrip olduğu, Hudeyde Devrim Hastanesinde çalışanların beş aydır maaş alamadıkları, tıbbi malzeme kıtlığı çektikleri, Jeneratörleri çalıştıracak yakıt bulamadıkları belirtildi.

Devrim Genel Hastanesi, Müdürü, Dr. Khalid Sohail, 300 yatak kapasitesi olan hastahanede bin 200 personelin çalıştığını ifade etti.

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