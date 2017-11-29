Dünya Şampiyonu Güreşçi Coşkuyla Karşılandı

Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen U 23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 80 kiloda dünya şampiyonu olan Burhan Akbudak, memleketi Kahramanmaraş'ın...

Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen U 23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 80 kiloda dünya şampiyonu olan Burhan Akbudak, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Göksun Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla, ilçe terminalinde davul zurna ile karşılanan şampiyon güreşçi Burhan Akbudak, buradan yüzlerce hemşerisinin oluşturduğu araç konvoyu ile Göksun Belediyesi'ne gitti. Akbudak, burada Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve genç güreşçiler tarafından çiçekle karşılandı.

Belediye Başkanı Aydın, Akbudak'ın Türk'ün gücünü dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, "Artık dünyada devletler, savaşla, kamayla, kılıçla, silahla birbiriyle mücadele etmiyor. İlimle, bilimle, teknolojiyle ve sporla üstünlüklerini başka ülkelere gösterme gayreti içinde oluyorlar. Biz en çok ihtiyacımız olduğu gün, Burhan kardeşimizle Türk'ün gücünü dünyaya bir kez daha gösterdik. Türkiye Cumhuriyetinin ay yıldızlı bayrağını ve İstiklal Marşımızı en yüce mevkide okutma şansını yakaladık. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim böyle pehlivanları, böyle güçlü insanları, ülkesini temsil noktasında yüreğini ortaya koyarak dünyaya ferman okuyan yiğitleri yetiştiren eli öpülesi anneyi tebrik ediyorum" diye konuştu

Yarı final müsabakasından sonra sadece İstiklal Marşını okutup salondaki herkesi hazır ola geçirmeyi düşündüğünü anlatan Milli güreşçi Akbudak, bu düşüncesini gerçekleştirdiği için çok kutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonluğun sadece çalışmakla elde edilmediğini ve maneviyatın da çok önemli olduğunu söyleyen Akbudak, "Polonya'da dünya şampiyonu oldum. Daha önce Avrupa ve dünya ikinciliğim vardı. Dünya şampiyonasına daha iyi hazırlandım. Yarı final maçından sonra düşündüğüm tek bir şey vardı, İstiklal Marşımızı okutup salondaki herkesi hazır ola geçirmek. Allah'a şükürler olsun nasip oldu. Güreşe çok ufak yaşta başladım, çok fedakarlık isteyen bir spor. Çok çalıştım, sadece çalışmayla olmuyor, maneviyatta çok önemli. İnşallah daha ilerde olimpiyatlarda ve büyüklerde Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak memleketime daha çok madalya kazandırmak istiyorum" diye konuştu.