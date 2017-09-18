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Dünya Şampiyonuna Beşibiryerde

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Dünya Şampiyonuna Beşibiryerde
Türkiye'nin dünya şampiyonu ilk kadın güreşçisi Yasemin Adar'a, Edirne Belediyesi Meclis Kararı'yla beşibiryerde hediye edildi.

Türkiye'nin dünya şampiyonu ilk kadın güreşçisi Yasemin Adar'a, Edirne Belediyesi Meclis Kararı'yla beşibiryerde hediye edildi. Adar'a ödülü takdim eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Yasemin Adar, Edirne'nin ve Türkiye'nin adını dünyaya duyurarak, bizi gururlandı. Başarıların daim olsun" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonu güreşçisi olarak tarihe geçti. Trakya Birlik'in güreşçisi olan Adar'ın bu başarı üzerine Edirne Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda Adar'ı beşibiryerde ile ödüllendirme kararı aldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kendisini ziyarete gelen Adar'a, Edirne Halkı ve Belediye Meclisi Üyeleri adına beşibiryerde takdim etti.

Edirne Belediye Meclisi olarak, derece elde eden Edirneli sporcuları ödüllendirdiklerini ifade eden Gürkan, "Adar, Trakya Birliğin güreşçisi olarak, Edirne Halkı'na büyük bir mutluluk yaşattı. Öncelikle Atatürk'ün evladı ve bir kadın olmandan dolayı gurur duydum. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yaptığımız için de güreşe çok yakınız. Başarıların daim olsun. Bizim bir geleneğimiz var; Edirne'de başarılı olan sporcuları ödüllendiriyoruz. Edirne Halkı ve belediye meclis üyelerim adına bu küçük ödülü sana takdim etmek istiyorum" dedi.

Adar da Başkan Gürkan'a teşekkür ederek, Edirne'ye bu gurur her zaman yaşatmak için daha da fazla çalışacağını söyledi.

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