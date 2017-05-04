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Dünya Sanat Günü Kapsamında Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirildi

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Dünya Sanat Günü Kapsamında Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirildi
Battalgazi Belediyesi ile TED Malatya Koleji tarafından Geleneksel Dünya Sanat Günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte konuşan Battalgazi Belediye Başkanı...

Battalgazi Belediyesi ile TED Malatya Koleji tarafından Geleneksel Dünya Sanat Günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Günü yaşarken, geçmişi geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğunuz var" dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dünya Sanat Günü etkinliğine dikkat çekerek, "Sanat ve sanatçıya verilen önemin fevkinde ve farkında olmamız gerekir. Siz eğer geleceğe güvenle bakmak istiyorsanız, geçmişinizi geleceğe taşımak durumundasınız. Günü yaşarken, geçmişi geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğunuz var. Eğer bir memlekette sanat, kültür, duygu atmosferi dediğimiz duygu yetisi yitirilmişse, o memlekette istikbal anlamında, gelecek anlamında büyük karanlıklar var demektir" ifadelerini kullandı. Başkan Gürkan'ın yaptığı konuşma sonrası müzik dinletisi, dans gösterisi ve ardından da Dünya Sanat Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, programa katılanlar tarafından gezildi. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında gerçekleştirilen etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay, TED Malatya Koleji Kurucusu Bülent İlhan, TED Koleji Lise Müdürü İsmail Özçelik, TED Koleji İlkokul Müdürü Celal Türker, bazı belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dünya Sanat Günü Kapsamında Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Dünya Sanat Günü Kapsamında Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Dünya Sanat Günü Kapsamında Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Dünya Sanat Günü Kapsamında Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirildi

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