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Dünya Sigarayı Bırakma Günü

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Dünya Sigarayı Bırakma Günü
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. Mumcu, dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin sigara kullanımı olduğuna dikkat çekti. Mumcu, "Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılıktır. "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" adı altında tertip edilen etkinliklerin amacı; sigara kullanma alışkanlığı olan insanların sigaranın zararları konusundaki bilgilerini artırmak suretiyle, sigara kullanma alışkanlığından uzaklaşmasına sebep olacak birtakım davranış değişikliklerine sebep olmak sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaktır" dedi.

Sigaranın zararları

Sigaranın zararlarına değinen Dr. Mumcu, "Sigara, içinde yaklaşık 3 bin 700 zehirli madde barındıran bir karışımdır. Bunların büyük bir bölümü kanserojendir. Bu maddelerin en zararları karbonmonoksit, hidrojen siyanid ve amonyaktır ve bu zehirli kimyasal maddeler, bir nefes sigarayla kan dolaşımına karışır. Bunun sonucunda zaman içinde akciğer ve diğer organlarla ilgili rahatsızlıklar başlar. Sigara kullanan kişiler vücut savunması zayıfladığı için hastalıklara daha sık maruz kalırlar" ifadelerini kullandı.

Her yıl 6 milyon insan hayatını kaybediyor

"Her yıl dünyada yaklaşık 6 milyona yakın insan sigaranın sebep olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmektedir" diyen Mumcu, şöyle devam etti:

"Sigaranın sebep olduğu en önemli ölüm sebebi akciğer kanseridir, bunu kalp hastalıkları ve diğer kanser türleri takip etmektedir. Tüm bu olumsuz etkilerine rağmen sigara brakıldığı andan itibaren vücut kendi kendini tamir etmeye başlar. Sigarayı bırakmak için kanser ya da kalp hastası olmayı beklememeliyiz, zira böyle bir durumda vücudunuzun kendini tamir etmesi için yeterli vaktimiz olamayabilir. Sigara içilen bir ortamda bulunmak ve bu ortamdaki kirli havayı teneffüs etmek pasif sigara kullanımı olarak ifade edilir. Pasif sigara kullanımı, yani sigara içilen bir ortamda bulunmakta, aktif sigara kullanımının sebep olduğu hastalıklara hemen aynı oranlarda yol açabilmektedir. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde sizi sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Ailenizi ve çocuklarınızı sevindirin, torunlarınızı görme şansınız olsun ve onlara anlatacak bir anınız olsun."

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