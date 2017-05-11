Dünya Üçüncüsünün Hedefi Altın Madalya

Dünya İşitme Engelliler Dövüş Sanatları Şampiyonasında 2012 yılında üçüncü ve 2016 yılında ikinci olan ve 2013 yılında Bulgaristan'da yapılan...

Dünya İşitme Engelliler Dövüş Sanatları Şampiyonasında 2012 yılında üçüncü ve 2016 yılında ikinci olan ve 2013 yılında Bulgaristan'da yapılan 22. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında ikinci olan Akhisarlı işitme engelli sporcusu İbrahim Atamer şimdi de gözünü 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına dikti.

18-30 Temmuz 2017 tarihlerinde Samsun'un ev sahipliğini yapacağı 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları için İbrahim Atamer yarından itibaren bir hafta sürecek 3. etap kampına katılacak. İşitme Engelli İbrahim Atamer, Ankara Eryaman Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezinde son çalışmalarını yapacak ve 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında 18-30 yaş arası Taekwondo Pomse dalında yarışacak.

121 ülkenin davetli olduğu turnuvanın zorlu geçeceğine değinen Akhisar Belediyespor'un milli oyuncusu İbrahim Atamer, dünya birinciliği elde etmek için yoğun bir mesai harcadıklarını artık son dönemece geldiklerini anlaratarak çalışmaları daha da sıkı tutup hedefine ulaşacağını kaydetti.