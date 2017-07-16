DÜNYA YARIN SAMSUN'DA BULUŞUYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yarın başlayacak olan Deaflympics 2017 öncesi tüm ülkeler yapılacak törenlerle Samsun'da buluşacak" dedi.

Türkiye dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 18-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan musabakalar için yarın akşam Samsun’da tören düzenlenecek

Memleketimde olması bana gurur yaşatıyor

Böylesi büyük bir organizasyonu memleketi Samsun’da düzenleyecek olmanın gururunu yaşayan Akif Çağatay Kılıç, tüm dünyanın dikkatinin bu Oyunlar’da olacağının altını çizdi. Tarihin en yüksek katılımlı Oyunları’nı düzenleyeceklerini ifade eden Bakan, Kılıç 6 kıtadan, 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcuyla birlikte diğer konukların da katılımıyla 5 binin üzerinde insanı Samsun’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Dünyanın 2. büyük organizasyonu

Bu yaz, Türk spor tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Samsunumuzda düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda 6 kıtadan, 97 ülkeden, 3 binin üzerinde sporcu 21 branşta mücadele edecek. Delegeler ve antrenörler ile birlikte katılımcı sayısı 5 binin üzerine çıkıyor. Bu sayıya sporcuları takip etmek için gelecek olan aileler ya da basın mensupları dahil değil. Yani Samsun 2017 hem Deaflympics tarihinin en geniş katılımlı olimpiyat oyunları hem de Türkiye’nin en büyük organizasyonu olacak. Yani Samsun 2017 ile birlikte Deaflympics, Olimpiyatların ardından dünyanın en büyük ikinci spor organizasyonu haline geldi.

42 tesiz hizmete hazır

Bu büyük organizasyona layıkıyla ev sahipliği yapılabilmesi için Samsun’un sekiz farklı ilçesinde 42 tesis hizmete hazır hale getirildi. Yani ilk defa Deaflympics ağırlayacak bir şehir, Yaz Olimpiyatı ağırlayabilecek kapasitede bir tesisleşme yaptı. Samsun’a Yaz Olimpiyat Oyunları kapasitesinde tesisler kazandırılması, bundan sonraki yıllarda da büyük organizasyonlara rahatlıkla talip olunmasını sağlayacak. Samsunumuz bu tür önemli organizasyonlarla dünyanın spordaki “Marka Kenti” imajını pekiştirecek.

Deniz dolgusu üzerinde golf sahası

Denize dolgusunda inşa edilen ilk ve tek spor tesisi unvanına sahip olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sahasını inceleyen Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi ICSD tesisimize hayran kaldı. Hatta Uluslararası Komite, Deaflympics tarihindeki ilk golf müsabakalarının Samsun 2017’de düzenlenmesine karar verdi. Türkiye’nin en büyük bowling salonu da yine Deaflympics için Samsunumuzda inşa edildi. İlkadım bowling salonumuzun 38 kulvarı ve 360 kişi kapasitesi bulunuyor.

Stadımız 365 gün yaşayacak

Türk futbolumuzun en güzel statlarından birini Samsunumuza kazandırdık. Yeni stadımızın açılışını Deafylmpics açılış seremonisiyle birlikte yapmış olacağız. Samsunumuzdaki bu yeni stadımızı da ‘Yaşayan Stadyumlar’ anlayışımızla inşa ettik. Sadece iki haftada bir kullanılan ve geride kalan günlerde boş kalan stadyumlar yerine, hem amatör spora yoğun bir şekilde hizmet eden, hem de herkesin gidip bir spor merkezi olarak görebileceği, sosyal faaliyetlerin de yapılacağı stadyumlar inşa ediyoruz.



Olimpiyat Köyü 5 yıldızlı otel gibi

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde yer alan KYK yurtlarımız, Deaflympics boyunca 4 bin 400 kapasiteli bir Olimpiyat Köyü’ne dönüştürüldü. Zimbabve’den Fildişi Sahili’ne, ABD’den Çin’e kadar 97 ülkeden gelen sporcu kardeşlerimiz burada kalacaklar. Türkiyemizin en güzel ve en modern yurtlarından biri olan bu yurdumuzda, sporcu kardeşlerimizin rahat etmeleri, tüm dünyadan dostluklar edinmeleri ve müsabakalarına daha iyi konsantre olmaları adına her şey düşünüldü.

Deafolympics turizme de yarayacak

Böylesine büyük bir organizasyonu ağırlamak, turizm açısından da büyük faydalar sağlayacak. Turizm sektörümüz bu organizasyonun öneminin bilincinde olarak çalışanlarına işaret dili eğitimi verdiler. Oyunlara katılan sporcular ve aileler yapılan anlaşma ile otellerde günlük 100 dolar ile 250 dolara kalabilecek. Bu da Samsunumuzun hem de bölgemizin ekonomisine önemli bir katkı yapacak.

Her şey işitme engelliler için...

Biz, Deaflympics’in merkezinde işitme engelliler olduğunu aklımızdan hiç çıkarmadan hazırlandık. Bu bağlamda, sporcuların ve katılımcıların tüm ihtiyaçlarının rahatlıkla karşılanabilmesi için gönüllülerden sağlık çalışanlarına, Türk Hava Yolları kabin görevlilerinden Samsun esnafına kadar yaklaşık 5 bin kişiye Türkçe ve uluslararası işaret dili eğitimi verdik. Ayrıca uluslararası işaret dilinde bir kitapçık da hazırladık. Maskotumuz Çakır da dünyanın konuşabilen ilk maskotu. İşaret diliyle konuşan Çakır, işitme engelli katılımcılarla iletişim kurabilecek.

Oyunlar meşalemiz de bize özgü

Olimpiyat Şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül’ün getirdiği Olimpiyat Meşalesi’ni 7 Temmuz’da görkemli bir törenle Samsunumuzda yaktık. Olimpiyat şampiyonu güreşçilerimiz Mustafa Dağıstanlı ve Taha Akgül, milli futbolcular Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ile sunucu ve atlet Ece Vahapoğlu da Olimpiyat elçilerimiz olarak törende hazır bulundu. Olimpik ruhun simgesi olan ve Anadolu motifleriyle bezeli meşalemiz, Deaflympics boyunca Samsunumuzdan dünyaya dostluk, kardeşlik ve barış mesajı verecek.

294 sporcuyla mücadele edeceğiz

Türkiye olarak Samsun Deaflympics 2017’de yer alan 21 branşın hepsinde, toplam 294 sporcuyla mücadele edeceğiz. Genç kardeşlerimizin, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu büyük organizasyonda Ay-Yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum dedi.